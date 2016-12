Străzile din comuna Cumpăna vor fi modernizate cu bani europeni

4

Mentalitate

Exemplu de votac in Romania anului 2015.Ceausescu nu a murit.Ceausescu ne vegheaza.Ceausescu e in aer,in sol,in plante,in farfurie,in fantani,e in sangele nostru.Geaba carte,geaba Iohannis,geaba au venit americanii.

28 aprilie 2015

a facut numai bine pentru noi. Eu votez cu dumneaei si cu dl Nicusor, oameni gospodari.