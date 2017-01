Stolojan i-a lăsat fără procente pe liberalii constănţeni

Stolojan i-a lăsat fără procente pe liberalii constănțeni

Liderii liberalilor constănțeni s-au întrunit pentru a pune pe tapet rezultatele de la alegerile euro-parlamentare. Iar performanțele nu au fost dintre cele mai bune, după cum a recunoscut și președintele organizației județene a PNL, Gheorghe Dragomir. Partidul nu a strâns, pe județ, mai mult de 13,8% din voturile electoratului, însă, în municipiul Constanța înfrângerea a fost și mai usturătoare, mai ales că rivalul PLD i-a luat fața cu mai mult de 5 procente. Conducerea formațiunii nu a dramatizat însă rezultatele și a anunțat că nu se va lăsa cu sancțiuni sau demiteri. „Trebuie să întărim organizațiile care au obținut rezultate proaste. Nu ne-am gândit la sancțiuni și nici nu cred că putem rezolva ceva așa. Am cerut chiar să nu se mai recurgă la demisii”, a declarat Gheorghe Dragomir. În ceea ce privește filiala municipală, care a scos doar 11 procente, președintele PNL spune că s-a făcut o întâlnire separată cu cei din conducerea organizației. „Sunt câțiva colegi care nu s-au implicat suficient de mult în campania electorală, iar rezultatele se văd. Așa cum s-a văzut și tendința electoratului liberal de a-l vota pe Stolojan și nu PLD. Potrivit lui Dragomir, printre cauzele care au dus partidul la 13% se numără interesul scăzut al populației pentru alegerile euro-parlamentare, dar și neimplicarea totală în campania electorală a unor lideri. Mai mult, președintele liberal dă vina și pe Stolojan, care a creat confuzie printre votanții PNL. „Vroiau să voteze cu PNL, însă au pus ștampila pe Stolojan crezând că el este din PNL. Nu toată lumea este foarte bine informată și nu știe că Stolojan nu mai este în partidul nostru”. Însă, pentru alegerile locale de la anul, morți-copți, PNL-iștii constănțeni nu au voie să obțină mai puțin de 25%. „Am stabilit ca media pe județ la alegerile locale să fie de 25%. Dacă vom fi sub acest procent, înseamnă că nu vom conta în viitoarele structuri administrative locale. Iar un partid trăiește tocmai prin aceste structuri administrative de la nivel local”. Conform declarațiilor lui Gheorghe Dragomir, PNL și-a stabilit candidați în majoritatea localităților din județ. Și la Constanța, partidul are un reprezentant, însă candidatura lui nu este bătută în cuie. Mai mult, partidul are în desfășurare un sondaj de opinie, care va avea un cuvânt greu de spus în stabilirea viitorului candidat.