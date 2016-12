Stelian Duţu, reactivat politic: "Am revenit în PNL cu discreţie şi modestie"

Stelian Duțu, reactivat politic: "Am revenit în PNL cu discreție și modestie"

Ieșirea liberalilor din USL și formarea Alianței Creștin Liberale PNL-PDL i-a făcut pe unii membrii ai Partidului Național Liberal din Constanța să-și dorească să revină în mod activ pentru a lucra în interesul celor care au nevoie măcar de „sfaturi strategice” pentru a învinge PSD-ul la alegerile prezidențiale ce vor avea loc în noiembrie.Este și cazul lui Stelian Duțu, liberal cu acte în regulă dar care, de câțiva ani, se suspendase din formațiunea politică.„Domnul Stelian Duțu a revenit în mod activ în PNL și face parte din Biroul Politic Teritorial al PNL Constanța ca membru. Nu plecase din partid așa cum se vehicula, dânsul doar se auto-suspendase în momentul în care PNL-ul a format USL. Stelian Duțu nu a fost de acord cu această decizie, cu cea de formare a USL și a ales să se auto-suspende. L-am înțeles foarte bine și i-am respectat decizia. Acum, că PNL nu mai face parte din USL și a format Alianța Creștin Liberală cu PDL, a decis să se întoarcă. O să ne ajute în campania pentru prezidențiale. Stelian Duțu este un om valoros, este un câștig pentru PNL mai ales la capitolul organizare și strategie este un adevărat câștig”, a declarat liderul PNL Constanța, deputatul Gheorghe Dragomir.Cunoscut ca un foarte bun negociator și strateg pe scena politică atât locală dar și centrală, revenirea lui Stelian Duțu a fost primită cu entuziasm de mulți liberali dar și democrat-liberali.În schimb, Stelian Duțu care, în urmă cu câțiva ani, spunea că nu mai este interesat de politică, a devenit scump la vorbe. Contactat telefonic de redactorii „Cuget Liber” el a confirmat că a revenit în PNL Constanța, însă a spus că nu dorește să dea declarații.„Este adevărat că am revenit. Sunt simplu membru în Biroul Politic Teritorial al PNL. Nu doresc să dau declarații, am revenit în PNL cu discreție și modestie pentru a ajuta, dacă este nevoie de experiența mea”, a declarat Stelian Duțu pentru „Cuget Liber”.Fostul deputat și președinte al Consiliului Județean Constanța, Stelian Duțu, s-a înscris în PNL în 2010. Anterior, el a condus organizația PD Constanța încă de la înființare și până în anul 2001, când a părăsit formațiunea politică și s-a înscris în PNL. Un an mai târziu, el a plecat la Partidul Umanist Român, unde a rămas până în 2003, când a revenit în fruntea PD Constanța, funcție pe care o ocupat-o până în mai 2008, când și-a dat demisia din funcția de președinte al organizației.El a fost demis din partid în luna iulie 2008, iar în toamna aceluiași an a candidat pentru un post de deputat ca independent în Colegiul 5.Duțu a ocupat funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța între 1996 și 2004, iar între 2004 și 2008 a fost deputat ales pe listele Alianței Dreptate și Adevăr PNL-PD.