Stavrositu, Banias, Palaz şi Chiru, oferta PDL pentru Primăria Constanţa

Stavrositu, Banias, Palaz și Chiru, oferta PDL pentru Primăria Constanța

La ședința Biroului Permanent Județean (BPJ) al PDL Constanța, care are loc în această după-amiază, s-au stabilit patru candidați pentru Primăria Constanța, aceștia sunt: Maria Stavrositu, Mircea Banias, Claudiu Palaz și Christian Gigi Chiru. Dintre aceștia, în cadrul BPJ, Maria Stavrositu a primit zero voturi, Mircea Banias, zero voturi, Claudiu Palaz, un vot, iar Gigi Chiru, 25 de voturi.