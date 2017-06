"Statul trebuie să-i garanteze lui Sebastian Ghiţă imunitate ca să poată vorbi"

Traian Băsescu:

"Statul trebuie să-i garanteze lui Sebastian Ghiță imunitate ca să poată vorbi"

Totodată, el a sugerat că șeful statului, Klaus Iohannis, ar putea să se implice, mai ales că este posibil ca procedura de extrădare a lui Ghiță din Serbia să fie una de durată.„Ghiță are motiv să ceară azil politic, dar nu o va face. După ce a fost parte din sistem, are obligația să vină să spună ce știe. Eu nu am fost parte a intimității sistemului, mi-a fost loial, dar pregătindu-și lovitura după plecarea mea. Statul trebuie să-i garanteze lui Ghiță imunitate, să poată vorbi. Sigur, cu responsabilitate pentru ce este acuzat. Având în vedere situația specială a lui Ghiță, pe care îl consider mai important decât pe Omar Hayssam, trebuie să găsim soluții să poată vorbi, se poate uza de Codul Penal și în același timp de o eventuală intervenție a președintelui să găsim formula politică potrivită. Ghiță trebuie să aibă libertatea să vorbească. Am văzut oameni băgați la beci ca să nu vorbească, am văzut că dacă nu au vrut să vorbească li s-au băgat copiii în celule cu oameni care i-au violat. Nu trebuie să ne trezim că Ghiță este adus, încarcerat, frate-său băgat într-o celulă vecină cu oameni care să-l pună sub presiune. Trebuie făcută o acțiune de bun simț într-un stat democratic”, a declarat Traian Băsescu.