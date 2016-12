„Statul nu ar trebui să confişte educaţia, ci să o încurajeze”

„Statul nu ar trebui să confiște educația, ci să o încurajeze”

Ministerul Educației Naționale, Remus Pricopie, a declarat, astăzi, că statul trebuie să încurajeze educația, fie că este vorba de învățământul standard, de stat, fie că este vorba de cel privat.„Mi-am dat seama că educația nu este un domeniu pe care statul trebuie să îl confiște, ci pe care statul trebuie să îl susțină. Educația este un drept al fiecărui individ și cum indivizii foarte mici nu sunt în măsură să decidă pentru ei, de fapt educația este un drept al fiecărei comunități. Comunitatea trebuie să decidă dacă face educația într-un fel sau într-un alt fel pentru că nu există o formulă ideală", a spus Pricopie la seminarul "Rolul pe care societatea civilă îl joacă în dezvoltarea învățământului independent la toate nivelurile", organizat de The European Council of National Associations of Independent Schools (ECNAIS).Potrivit Agerpres, Remus Pricopie le-a mărturisit participanților la eveniment că inițial avea o raportare negativă față de învățământul privat.