În cazul condamnării în dosarul retrocedărilor, cu prejudiciu estimat de 100 milioane de euro

Statul ar lua de la Mazăre praful de pe tobă

Primarul Constanței, pesedistul Radu Mazăre, aflat miercuri la Curtea de Apel București, acolo unde este judecat în dosarul retrocedărilor, alături de alți 36 de inculpați, a părut deranjat de faptul că un ziarist l-a întrebat dacă, în cazul în care este condamnat în dosarul acestor atribuiri de terenuri, statul are pe ce să pună sechestru, fapt pentru care a răspuns, și el, printr-o întrebare: „Dacă dumneavoastră vă îmbolnăviți de cancer, are cine să vă plătească spitalizarea?”. Dincolo de pseudo-răspunsul primarului, care, practic, extinde limitele prostului gust, întrebarea readuce în atenția publicului un aspect destul de important și anume averea edilului-șef. Este arhicunoscut faptul că, deși Mazăre își etalează cu ostentație mașinile-bijuterie pe care le conduce, care mai de care mai colorate și mai vintage, el deține, conform declarației de avere, extrem de puține bunuri mobile. Totodată, șeful administrației locale de la malul mării nici casă nu are, locuind cu chirie într-o „căsuță”, pe malul Lacului Siutghiol. În acest context, reamintim că averea sa a suscitat, în vara lui 2009, și interesul Agenției Naționale pentru Integritate (ANI) care, pe data de 2 iulie, îl anunța pe primar că a declanșat din oficiu procedura de verificare a averii sale. „Vă comunicăm că în conformitate cu prevederile art. 2, art. 4 alin 8 și art. 52 din Legea nr. 144/2007, privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Integritate, cu modificările și completările ulterioare, în lucrarea cu nr. A/1131/I.I./2009, s-a declanșat din oficiu procedura de control a averii dumneavoastră”, se arăta în adresă. La momentul respectiv, Mazăre explica nonșalant că reprezentanții ANI vor pleca la fel cum au venit și asta deoarece, susținea el, între declarațiile sale de avere nu ar exista diferențe semnificative. Episodul „prima casă” Declarația pe anul 2009 a edilului-șef nu figurează încă pe site-ul Primăriei. Potrivit unor surse din instituție, primarul, cei doi viceprimari și consilierii locali aveau termen-limită, conform legii, data de 1 februarie pentru a-și depune declarațiile de avere pe anul trecut. Formularele tipizate erau și sunt, susțin aceleași surse, disponibile, așa că aleșii locali nu pot invoca scuza potrivit căreia nu ar fi beneficiat de ele. Mai mult, în ședința Consiliului Local Municipal a lunii ianuarie aleșilor locali li s-a reamintit că au termen până la 1 februarie pentru a le depune. Chiar și așa, ei nu s-au prea înghesuit să facă acest lucru, iar dacă, totuși, au făcut-o, aspectul nu poate fi pentru moment verificat, și asta deoarece secretarul Consiliului Local, în acest caz Marcela Enache, are un termen de 30 de zile pentru procesarea declarațiilor, astfel încât ele să poată fi postate pe site-ul Primăriei. Chiar și așa, însă, e interesant de urmărit în ce fel a evoluat primarul amator, mai nou, de pălării, din punct de vedere al averii. Astfel, la finalul primului mandat, Radu Mazăre tre-cea în declarația de avere un sfert dintr-un apartament de doar 20 de metri pătrați (?!), cu o valoare de impozitare de 200 de milioane lei vechi, în… România, două șalupe cu motor, una dobândită în 1996, cealaltă în 2001, ambele prin vânzare-cumpărare, dar și două autoturisme, dintre care un Chrysler, dobândit în 1996. Conform aceleiași declarații, depuse la 5 mai 2005 și înregistrate cinci zile mai târziu, Mazăre mai avea trecută, la capitolul „depozite și conturi curente”, suma de 55.882 de euro, în vreme ce creanțele ajungeau la 1.976.700 de euro. Tot atunci, șeful administrației locale constănțene trecea în declarația de avere cele 5.082 acțiuni deținute la SC Nisipuri S.A., dar și 18.126 acțiuni pe care le avea la SC Concordia Press S.A. Mazăre menționa și „contractul de bareboat pentru motor iaht Constanța, cu garanția depusă”, precum și diverse bijuterii și obiecte de artă a căror valoare, surprinzător, nu o putea estima. Nu în ultimul rând, social-democratul mărturisea și faptul că deținea 58.000 de euro cash. Mandatul trece, șalupa rămâne Înainte de finalul celui de-al doilea mandat, Mazăre depunea o declarație de avere, înregistrată pe 18 ianuarie 2008, în care figurau o șalupă cu motor și o remorcă peridoc pentru șalupă. Deținea, cash, o sumă cu mult mai mare decât în urmă cu patru ani, și anume 230.000 de euro. Valoarea conturilor în euro este de aproximativ 9.000, iar a celor în dolari de aproape 8.000. Edilul-șef declara, totodată, o serie de „plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate” la câteva societăți, în vreme ce indemnizația de primar, care nu figura în declarația de la finalul primului mandat, era de 60.369 de lei. Cea mai recentă declarație a primarului (rectificată), datată la 29 iunie 2009 (care se referă la anul 2008), confirmă ceea ce am putea numi o oarecare consecvență a acestuia, în sensul că Mazăre nu mai deține nici acel sfert din minusculul apartament, astfel că, la capitolul „clădiri”, iubitorul de zmeu trage linie. Nu deține nicio clădire, locuind și acum cu chirie. La capitolul „bunuri mobile”, Mazăre nu a mai trecut nicio mașinuță. Să nu vă imaginați, însă, că edilul-șef se deplasează pe role sau cu o bicicletă care are atașat un coșuleț roz, cu fundițe, pe post de portbagaj. Deși își etalează o serie de auto-turisme, potrivit declarației de avere el nu deține nicio mașină. Are, totuși, aceeași șalupă cu motor și aceeași remorcă peridoc pentru șalupă. La al treilea mandat de primar, pesedistul se laudă cu faptul că deține 255.000 de euro cash, dar și conturi curente care, însumate, depășesc valoarea de 30.000 de dolari. Mazăre deține, de asemenea, acțiuni sau părți sociale în societăți comerciale și „plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate” la mai multe SRL-uri și SA-uri. Indemnizația de primar apare aici ca fiind mai mică decât cea menționată în declarația anterioară, ea ridicându-se la 45.918 lei. Așadar, în cazul condamnării, în controversatul dosar al retrocedărilor, a la fel de controversatului primar Radu Mazăre, retrocedări care au cauzat un prejudiciu de 100 de milioane de euro, statul n-ar putea pune sechestru pe nicio clădire, ci doar pe bunurile mobile, care în acest caz sunt repre-zentate de… o șalupă și o remorcă. Cu toate acestea, acțiunile și conturile sale bancare pot intra sub „protecția” statului.