„Statul a ajuns să acopere corupţia politicienilor prin cumpărare de voturi“

Traian Băsescu, la școala de vară a UNPR:

„Statul a ajuns să acopere corupția politicienilor prin cumpărare de voturi“

Președintele Traian Băsescu s-a aflat și în acest sfârșit de săptămână pe litoralul românesc, la Mangalia, unde a participat și a susținut un discurs la școala de vară a UNPR. Șeful statului le-a vorbit tinerilor politicieni despre sistemul de educație românesc pe care l-a numit „catastrofal”, despre susținerea proiectului de revizuire a Constituției și a amintit că aceasta este o perioadă în care fiecare individ în parte trebuie să se responsabilizeze. Într-o notă mai tristă, președintele a declarat că acesta este momentul în care chiar și cei de vârsta a treia care ar trebui să înțeleagă că au obligația să planteze un pom „la umbra căruia nu vor sta niciodată“.„Modul nostru de viață viitoare și de performanță poate fi generat și de abordarea celor de vârsta a treia, ca mine spre exemplu, care vor trebui să înțeleagă că au obligația să planteze un pom la umbra căruia nu vor sta niciodată. Este un moment în care noi, toată națiunea, trebuie să ne solidarizăm în jurul obiectivului de a fi ceva mai mult decât suntem”, a spus Băsescu, vizibil emoționat. Președintele a menționat că acest lucru „tradus în acțiune guvernamentală” ar însemna menținerea echilibrelor fragile ma-croeconomice „pe care am reușit să le restabilim în 2009 și 2010, să nu pierdem inves-titorii pe care îi avem acum, să ne întrebăm ce putem face pentru a crește în condițiile în care nu avem perspectiva ca în următorii 2-3-4 ani investițiile străine să fie motorul creșterii și va trebui să fim noi înșine motorul creșterii”. El a susținut că în perioada următoare accesarea banilor europeni va fi mult mai bună deoarece s-ar fi pus la punct noi norme. De asemenea, Băsescu a insistat asupra redeschiderii exploatărilor miniere, care în acest moment au devenit profitabile în scopul de a crea locuri de muncă pentru anul 2012. „Statul social a falimentat“În același context, președintele a menționat că statul social a ajuns să acopere un anumit tip de corupție a politicienilor din întreaga lume civilizată.„Lumea, națiunile, politicile au nevoie și de viziunea de centru-stânga, dar și ea, ca și opțiunile de dreapta, trebuie adaptate realităților de azi și realităților viitorului. Statul social a falimentat, a fost un instrument de luptă politică a sistemului capitalist împotriva sistemului comunist. O luptă politică care a fost necesară până acum 20 de ani, din păcate politicienii din lumea civilizată nu au știut când să oprească această teorie, au mers cu ea înainte până când au supraîndatorat statele. Statul social până la urmă a ajuns să acopere un tip de corupție a politicienilor din toată lumea civilizată. Cum? Prin cumpărare de voturi cu programe sociale lansate cu un an înainte de alegeri, nu numai în România”, a precizat președintele. Traian Băsescu a spus că statul va trebui să creeze locuri de muncă și oportunități, nu asistență, întrucât statul asistențial este „falimentar”, fiind nevoie de unul performant. Referitor la sistemul de educație al României, președintele a afirmat că investitorii se plâng de calitatea slabă a pregătirii forței de muncă și a precizat că rezultatele olimpicilor nu trebuie să ascundă realitatea că sistemul de educație a ajuns „catastrofal de slab”.„Să nu ne mai amăgim sub medaliile olimpicilor care câștigă aur și la matematică și la fizică și la chimie și la biologie și la limba engleză și la orice. Ei sunt excepțiile dintr-un sistem de educație care, în urma reformei din ’98-’99, a devenit catastrofal de slab”, a afirmat Băsescu. Cu privire la revizuirea constituției, Traian Băsescu a admis că nu există în acest moment o majoritate suficientă pentru schimbarea acesteia, dar a adăugat că nu abandonează proiectul.„Eu abandonez ideile sau lucrurile în care cred abia când închid ochii și, cum nu i-am închis, tot o să insist să declanșăm un proces de revizuire a Constituției atât de necesar pentru clarificarea relațiilor între instituțiile statului, a obligațiilor statului față de cetățean, a cetățeanului față de stat și față de comunitate”, a adăugat președintele.