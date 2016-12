Valentin Vrabie:

"Stă în puterea noastră să avem un mediu cât mai curat"

Sute de voluntari s-au aflat în localitatea Peștera pentru a participa la unul din cele mai ample proiecte ale Organizației „Plantăm fapte bune în România”. După ce în ultimii doi ani, voluntarii au împădurit aproximativ șapte hectare de teren degradat, sâmbătă, și-au dat din nou întâlnire în aceeași comună constănțeană. Primăria și Consiliului Local Peștera au oferit și de această dată sprijinul necesar pentru ca organizația „Plantăm fapte bune în România” să ducă la bun sfârșit acțiunile programate în această localitate. De la acțiune nu a lipsit primarul Valentin Vrabie, un susținător înfocat al acestui proiect ce va aduce beneficii locuitorilor.În cadrul întâlnirii, voluntarii au participat la plantarea unei perdele forestiere, pe lângă unul din drumurile de acces în comună. Aceasta va avea rolul de a proteja accesul în localitate de căderile abundente de zăpadă. Perdeaua forestieră va fi formată din 10.000 de puieți de glădiță și sălcioară.Voluntarii care au acționat în comuna Peștera au contribuit la atingerea obiectivului programului național de realizare a perdelelor forestiere pentru protecția autostrăzilor și drumurilor naționale. Programul a fost aprobat prin Ordonanță de Urgență a Guvernului (OUG) în 23 decembrie 2013. La momentul aprobării acestei OUG, era estimat un necesar de perdele forestiere de protecție din România de 1.720 km, însă nu fusese realizat niciun kilometru până atunci. În anii trecuți, comuna Peștera a fost grav afectată de două ori în mai puțin de-o lună de zile de inundații cauzate de precipitațiile cu mult peste limitele admise, iar infrastructura suferă și la ora actuală din cauza nealocării de fonduri pentru implementarea proiectului „Poduri și podețe”, motiv pentru care primarul comunei Valentin Vrabie nu a stat pe gânduri atunci când i-a fost propus acest parteneriat.„Stă în puterea noastră să avem un mediu cât mai curat cu un grad de poluare cât mai redus. De beneficiile acestor acțiuni de împădurire vor putea profita multe generații de acum înainte. Pe om îl educă tot ce îl înconjoară: câmpul, pădurea, râul, marea, munții, păsările. De aceea, am primit cu brațele deschise voluntarii dornici să planteze fapte bune și am făcut tot posibilul ca și copiii noștri să iubească tot ce îi înconjoară, pentru că fără dragostea față de natură omul nu poate să simtă din plin, ceea ce numim, cu cel mai minunat dintre cuvinte - viața”, a spus primarul Valentin Vrabie.Voluntarii care au participat la plantarea de sâmbătă provin din rândul angajaților companiilor care sprijină „Plantăm fapte bune în România”: BDO Audit, CBRE Real Estate Consulting, DB Schenker, Inmedio, Mega Image, Unicredit Tiriac Bank și Webhelp.„Le mulțumim tuturor celor care s-au implicat de-a lungul timpului în acțiunile de împădurire, pentru că fiecare are un rol în evoluția proiectului nostru”, a declarat Liana Buzea, fondatorul „Plantăm fapte bune în România”.