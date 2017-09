Speriaţi de plecările din partid, liberalii vor să stopeze traseismul politic

1

TRASEISMUL SPORT NATIONAL

Cand cineva trece de la un partid la altul ca sa fie ales deputat sau senator , sau sa primeasca functii administrative importante , cand cei din opozitie trec la partidul care guverneaza , aceste situatii sunt demoralizatoare si scarboase . Acestea injosesc si depraveaza sufletele , deformeaza si slabesc simtul moral . Toti cei care n-au dovedit ca nu din interesele lor personale au trecut dintr-o parte in alta , toti sunt factorii imoralitatii politicianiste din Romania . Cand cineva se desparte de partidul lui aflat la putere , nu se poate spune ca fapta lui este interesata sau imorala daca actiunea sa este determinata de faptul ca nu este de acord cu anumite fapte , hotarari si atitudini . Sustinerea politica a unui partid nu se poate transforma intr-o obligatie permanenta .O faci daca partidul corespunde telurilor pe care si le-a pus , deoarece telurile conteaza si valorile pe care le creaza . Din pacate traim in tara lichelelor politicianiste , a ticalosilor care au trecut prin toate partidele si au avut toate convingerile . " Politicianistii romani trec de la un partid la altul - scria Arghezi - , cu o admirabila detasare Este ca o calatorie de agrement si foarte folositoare acestor excursionisti politici . Lipsa de atitudine a opiniei publice se datoreaza infamiilor puse in circulatie prin toate mijloacele mass-media ". Degeaba exista unii politicieni care pretind ca sunt cinstiti . In prezenta lor , cu aprobarea lor tacita , facanduse ca nu vad , se ivesc permanent noi milionari care parasesc partidul cand seaca izvoarele imbogatirii rapide . Cei care vad si tac sunt complicii celor necinstiti , oportunisti si carieristi . Politicianismul romanesc este latrina nulitatilor abjecte , aliate cu oligarhia financiara si mafia care descompun societatea .Suntem o tara bolnava cu oameni bolnavi care inca nu inteleg ca nu mai pot fi ajutati de catre cei care au cauzat boala .Suntem un popor de traseisiti condus de politicianisti traseisti .