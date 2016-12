„Sper ca PMP şi Macovei să fie verificaţi la sânge”

„Sper ca PMP și Macovei să fie verificați la sânge”

Ştire online publicată Luni, 22 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Secretarul general adjunct al PDL, Marian Zlotea, a declarat, pentru Mediafax, că speră „din tot sufletul” ca PMP și Monica Macovei să fie verificați „la sânge” cum a fost verificat ACL în cazul semnăturilor de susținere, fapt care a dus la întârzierea depunerii candidaturii lui Klaus Iohannis. Zlotea a fost întrebat care a fost motivul pentru care a întârziat cu mai mult de o oră depunerea candidaturii la BEC a lui Klaus Iohannis față de momentul anunțat inițial. „M-am ocupat în calitatea mea de secretar general adjunct al PDL (de listele de semnături ale susținătorilor, n.r.). La ora 9 și 40 de minute am ajuns cu toate dosarele la BEC. Împreună cu personalul tehnic de la BEC și AEP am scos dosarele și am început să verificăm dosar cu dosar. Cu această cale țin să mulțumesc personalului BEC pentru modul în care a fost verificat PDL, președintei (AEP, n.r.) Ana Maria Pătru, vicepreședinților Marian Muhuleț și Dan Vlaicu. Îmi doresc din tot sufletul ca și ceilalți să fie verificați la sânge, așa cum am verificat eu astăzi de BEC, ca și ceilalți colegi, respectiv cine va mai veni de acum încolo PMP, doamna Monica Macovei și alții, să fie verificați. Pentru că am fost verificat și am depășit ora la care trebuia să ajungem la BEC din cauza acestor verificări care au avut loc pe fiecare dosar în parte, pe fiecare filă în parte și pe fiecare număr în parte”, a declarat, sâmbătă, pentru Mediafax, Zlotea.