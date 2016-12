"Sper ca până la finele lunii iunie să avem pachetul de legi privind achiziţiile publice"

Victor Ponta:

"Sper ca până la finele lunii iunie să avem pachetul de legi privind achizițiile publice"

Premierul Victor Ponta a declarat, ieri, că unele proiecte pe fonduri europene, în special cele pe infrastructură, continuă să fie blocate din pricina contestațiilor care apar în urma licitațiilor și și-a exprimat speranța că un pachet de legi eficiente privind achizițiile publice va fi adoptat până la sfârșitul lunii iunie.„Rămân în continuare probleme și mari provocări pentru viitor pe zona fondurilor europene și în ansamblu. În primul rând, vechea tragedie a achizițiilor publice. E unul dintre lucrurile pe care nu am reușit să le rezolvăm din motive complexe, interese, reticența Comisiei Europene, ori de câte ori am vrut să facem ceva, inclusiv decizii pe care nu am cum să le calific”, a declarat premierul Victor Ponta.Ponta a adăugat că, atunci când Guvernul a decis prin ordonanță de urgență ca aceia care contestă licitații și pierd să rămână fără garanția depusă, Curtea Constituțională a decis că prevederea este neconstituțională.Ponta a reamintit faptul că un alt obstacol în calea realizării mai rapide a proiectelor europene îl reprezintă numărul mare de reclamații depuse de persoane sau entități din România la Comisia Europeană, lucru care ne transformă ca țară în „cei mai mari reclamagii la Bruxelles”.