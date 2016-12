„Sper că Olanda nu se va singulariza în privinţa aderării României la Spaţiul Schengen”

Teodor Baconschi:

„Sper că Olanda nu se va singulariza în privința aderării României la Spațiul Schengen”

Șeful diplomației române, Teodor Baconschi și-a exprimat ieri convingerea că în cadrul țărilor membre ale Spațiului Schengen există consens în privința aderării României și Bulgariei „pe scenariul în doi pași” adăugând că speră ca Olanda să nu se singularizeze în acest sens din cauza dificultăților politice interne.„Cred că există consens pe scenariul doi pași, Olanda are dificultăți politice interne legate de propria configurație în coaliția de guvernare, dar sper că nu se va singulariza. Sper în solidaritatea europenilor în acest moment greu, și mai ales sunt convins, odată în plus, că România s-a pregătit bine, că e deschisă pe cooperarea polițienească cu toate statele membre astfel încât frontiera de est a Uniunii să fie foarte bine păzită”, a declarat ministrul Teodor Baconschi. Scenariul aderării în doi pași la spațiul Schengen presupune ridicarea controalelor la frontiera aeriană și maritimă în acest an și completarea procesului anul viitor.