"Sper că nu se va ajunge cu adevărat la Brexit"

Ştire online publicată Vineri, 24 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Vicepremierul Vasile Dîncu a declarat vineri, pentru AGERPRES, că nu se aștepta la un asemenea rezultat al referendumului privind ieșirea din UE a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și speră ca Brexitul să nu fie dus până la capăt.'Nu m-am așteptat la acest rezultat. Am interpretat acest eveniment regretabil pentru UE, pentru coeziunea ei, ca fiind mai degrabă o formă nouă de negociere pe care Marea Britanie, în stilul caracteristic, o face cu UE. Sigur, am văzut evoluțiile din ultima vreme din Marea Britanie, modalitățile prin care se încerca activarea unui anumit tip de electorat, dar nu am crezut că se va ajunge la acest deznodământ. Respectăm ceea ce a votat poporul britanic, însă pentru UE este un eveniment important și cred că este și un eveniment care poate să relanseze cumva dezbaterea despre proiectul european', a afirmat Dîncu.'Sigur că vor exista și efecte negative dacă se va produce acest Brexit; eu încă mai sper că după această consultare populară, în celelalte etape în care se va discuta despre acest proiect în Marea Britanie, se va ajunge la o soluție rațională și nu se va ajunge până la urmă cu adevărat la un Brexit, la pierderea unei țări din proiectul european. Dar dacă se va produce aceasta, trebuie să învățăm ceva din asta. În primul rând, trebuie să învățăm să vedem ce cer națiunile față de proiectul european, pentru că națiunile își lasă o parte din drepturile de suveranitate la Bruxelles, trebuie să vedem în ce măsură este folosit acest drept și de ce este nevoie în plus pentru a face din proiectul european un proiect mai coeziv pentru toate țările', a spus Vasile Dîncu.