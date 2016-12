Sorin Oprescu vrea la Cotroceni

Primarul Capitalei, Sorin Oprescu, a declarat, ieri, că ar putea candida la alegerile prezidențiale, dacă va fi susținut de PSD. Afirmația vine după ce premierul Victor Ponta a declarat că lista scurtă a PSD pentru alegerile de la sfârșitul anului conține două nume: Victor Ponta și Sorin Oprescu.„Încerc să fiu cât pot fi eu de cinstit față de oameni. Mă onorează ceea ce a spus Victor Ponta, pentru că funcția de președinte este una de demnitate în stat. Sunt foarte conștient că într-o astfel de situație am nevoie de o platformă extrem de puternică, de stânga. Eu nu mă duc să fiu iepurașul cuiva. Nu este nehotărâre, dacă ar fi cazul și am toate elementele - da, mă duc”, a declarat Sorin Oprescu.De asemenea, Oprescu a mai spus că dacă va fi președinte, pentru funcția de premier are „trei nume: Victor Viorel Ponta”.