Sorin Oprescu ar putea candida la prezidenţiale

Sorin Oprescu ar putea candida la prezidențiale

Ştire online publicată Marţi, 28 Iulie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Primarul general al municipiului București, Sorin Oprescu, a declarat, pentru un post de televiziune, că ia în calcul posibilitatea de a candida la prezidențiale, susținând că încă nu s-a hotărât, că mai are nevoie de timp și că, dacă va candida, o va face din postura de independent. „Mă frământă și pe mine chestiunea asta. Nu este atât de simplu pe cât pare. Mulți au crezut că mă joc cu lucrurile astea. Trebuie să știi clar că ai încrederea oamenilor, că oamenii văd în tine o speranță, să nu-i păcălești, să nu-i minți...Eu nu exclud chestia asta (...). Mai am nevoie de timp”, a spus Sorin Oprescu. În momentul în care i s-a atras atenția că a declarat mereu că nu va candida, Sorin Oprescu a răspuns că își menține „exact declarațiile” pe care le-a făcut până acum, dar că ia în calcul posibilitatea de a candida. Sorin Oprescu a declarat că decizia depinde numai de el, pentru că nu are „stăpân”, și că dacă va candida o va face ca independent. Oprescu a spus că, în decizia sa, cel mai greu atârnă promisiunile pe care le-a făcut bucureștenilor. Cu toate acestea, primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu, a reafirmat, vineri, în timpul unei vizite de lucru în mai multe zone ale orașului, că nu va candida. „Rămân alături de bucureșteni. Nu voi candida”, a subliniat edilul-șef al Capitalei. Oprescu a declarat, în mai multe rânduri, că nu intenționează să candideze pentru funcția supremă în stat și că are în plan trei mandate de primar general.