Sorin Grindeanu: "Tudorel Toader nu este supus evaluării de către Comitetul Executiv al PSD"

Ştire online publicată Luni, 03 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul Sorin Grindeanu a afirmat, luni, legat de o eventuală participare a ministrului Justiției, Tudorel Toader, la reuniunea Comitetului Executiv Național al PSD, că acesta nu este supus evaluării de către social-democrați.Întrebat dacă îl va lua pe ministrul Justiției la CExN al PSD, având în vedere nemulțumirea existentă în partid, Grindeanu a răspuns: "Nu domnul Tudorel Toader este supus evaluării. Domnul Tudorel Toader a făcut o evaluare a ceea ce a însemnat (...) modul în care și-au desfășurat activitatea Parchetul General și DNA. Am avut o discuție azi-dimineață cu dânsul pe ceea ce înseamnă politici în continuare, cel puțin din punctul meu de vedere, (...) și anume punerea în acord (....) strict a deciziilor Curții Constituționale cu Codul penal și cu Codul de procedură penală și celelalte".Totodată, întrebat dacă evaluarea pe care a făcut-o ministrul Justiției cu privire la activitatea Parchetului General și a DNA va fi discutată de social-democrați, Grindeanu a replicat: "Nu cred că sunt cel în măsură să răspund la această întrebare. (...) Nu am ordinea de zi de la CExN".Șeful Executivului a precizat că, dacă se va considera necesar de către coaliție sau de către unul din partidele din coaliție, ministrul Justiției va putea explica deciziile luate, transmite Agerpres."Dacă se consideră necesar de către coaliție sau de către unul din partidele care fac parte din coaliție sau de ambele, eu cred că nu are o problemă domnul ministru să meargă să explice deciziile pe care le ia", a afirmat Grindeanu.