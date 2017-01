Sorin Grindeanu: Proiectul bugetului pentru 2017, discutat marţi de Guvern, după şedinţa CSAT

Sorin Grindeanu: Proiectul bugetului pentru 2017, discutat marți de Guvern, după ședința CSAT

Ştire online publicată Vineri, 27 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul Sorin Grindeanu a anuntat vineri ca guvernul va discuta proiectul de buget marti, imediat dupa sedinta CSAT, fiind nevoie de avizul Consiliul Suprem de Aparare a Tarii pe acest proiect de lege."Noi am terminat proiectul de buget, avem tot ceea ce insemana avize. Mai e nevoie de un aviz al CSAT", a declarat Sorin Grindeanu, completand ca a "informat conducerile celor 2 camere ca imediat dupa CSAT vom avea sedinta de guvern pentru aprobarea legii bugetului"."Proiectul de buget il discutam marti, dupa CSAT", a precizat Grindeanu."Am avut o discutie astazi cu dl presedinte Iohannis, am sperat la un parcurs asa cum a fost, spre exemplu, anul trecut, cand in 9 decembrie s-a adoptat proiectul si s-a trimis spre Parlament iar pe 10 a fost sedinta CSAT. Am sperat", a competat Grindeanu.Cabinetul Grindeanu avea programata vineri discutarea proiectului bugtului pe 2017, urmand ca bugetul sa fie trimis in Parlament.Presedintele Klaus Iohannis a convocat o sedinta Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) pentru marti, 31 de ianuarie, dela 12.30, pentru analizarea proiectului de buget propus de Guvern, informeaza Cotroceniul. Administratia Prezidentiala informeaza ca "proiectul de buget pentru institutiile din domeniul securitatii nationale, transmis de catre Guvern, a fost primit in aceasta dupa-amiaza la Secretariatul CSAT".