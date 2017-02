SORIN GRINDEANU: "Duminică va fi o întrunire de Guvern pentru ABROGAREA OUG privind modificarea Codurilor Penale"

OUG privind modificarea Codurilor penale va fi abrogată duminică, în ședință de guvern, a anunțat premierul Sorin Grindeanu, la Palatul Victoria."Am luat, după aceste zile, câteva decizii. Prima, mâine vom face în regim de urgență o ședință de guvern pentru abrogarea acestei ordonanțe. (...) Nu vreau și nu doresc să dezbinăm România. (...) S-a creat un clivaj în societate", a declarat premierul."O să demarez rapid o consultare cu toate partidele, pornind de la deciziile CCR și de la forma pe care o avem excluzând poate acel prag de 200.000 de lei, foarte mult discutat, ca după un dialog pe care sper să îl am , în scurt timp să trimitem proiect de lege în parlament pentru punerea in acord a deciziei CCR cu cadrul legal.Toate argumentele pe care le-am avut în susținerea acestei OUG nu au fost foarte bine comunicate. S-a creat confuzie, distorsiuni care nu au legătură cu ce s-a adoptat. De aceea, Ministerul Justiției și ministrul Justiției își asumă consecințele.Doresc în continuare a pune în practică programul de guvernare pentru care am fost votați. Avem 12 puncte pe care trebuie să le adoptăm prin ședințele viitoare de guvern" a mai declarat Sorin Grindeanu.