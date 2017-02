Sorin Grindeanu: Decizia privind ministrul Justiţiei este luată. Mâine fac anunţul

Sorin Grindeanu: Decizia privind ministrul Justiției este luată. Mâine fac anunțul

Ştire online publicată Miercuri, 08 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Prim-ministru Sorin Grindeanu a afirmat că vrea să aibă o discuție cu ministrul Justiție, însă decizia în privința acestuia este luată și nu se va modifica în urma discuției."O să am o discuție în seara asta sau mâine dimineață cu ministrul Justiției, Florin Iordache și mâine voi anunța decizia", a spus Sorin Grindeanu, explicând că decizia în privința ministrului Justiției este deja luată."Hai să facem lucrurile pas cu pas", a completat acesta, adăugând că discuția nu va modifica decizia pe care deja a luat-o.Prim-ministru a mai afirmat că moțiunea de cenzură este un drept constituțional al opoziției și că este a doua oară în ultimele 40 de zile când acest Guvern este reconfirmat."Ceea ce pot să vă asigur este că din punctul de vedere al Guvernului lucrurile vor sta în acest mod: trasparent", a mai precizat Sorin Grindeanu, potrivit Realitatea.net.Moțiunea de cenzură inițiată de PNL și USR împotriva Guvernului Grindeanu a fost respinsă miercuri de plenul reunit al Parlamentului. S-au înregistrat 161 de voturi "pentru" și 8 "împotrivă". Pentru a fi adoptată moțiunea ar fi trebuit să întrunească cel puțin 233 de voturi pentru.„Nu e vorba doar de persoana domnului Iordache. Pe mine mă interesează și ceea ce astăzi s-a întâmplat, și anume decizia CCR pentru că dacă vorbim de persoană, vă spuneam și ieri și alaltăieri ce se întâmplă. De decizia CCR vreau să ajung să înțeleg foarte bine ceea ce s-a întâmplat azi, înțeleg că și mâine e un termen la CCR extrem de important, dincolo de persoana domnului ministru”, a subliniat premierul.El a mai precizat că așteaptă din partea lui Florin Iordache să vină această primă discuție.„Această primă discuție pe care o aștept din partea domnului Iordache de data asta mai mult și pe ceea ce s-a întâmplat prin decizia CCR și pe ceea ce se va întâmpla și mâine, dar nu schimbă în niciun fel decizia”, a conchis Sorin Grindeanu."Guvernul pe care îl conduce nu va mai legifera prin ordonanțe de urgență (OUG) în domenii sensibile"Sorin Grindeanu a mai declarat că Guvernul pe care îl conduce nu va mai legifera prin ordonanțe de urgență (OUG) în domenii sensibile precum Justiția sau fiscalitatea, afirmând că își dorește să abordeze astfel de lucruri sensibile ”în dialog cu toată lumea”.”Mai mult decât a reafirma încă o dată faptul că pe tot ceea ce înseamnă subiecte sensibile, așa cum e Justiția, lucrurile n-o să se desfășoare așa (prin OUG – n.red.). Și mai mult decât faptul că am reiterat dorința de a aborda lucrurile în dialog cu toată lumea pe tot ceea ce înseamnă aceste puncte sensibile, nu pot să fac mai mult decât să reafirm. Rămâne ca timpul să dovedească dacă lucrurile s-au întâmplat așa sau nu, eu vă spun decizia mea ca aceste lucruri să se întâmple în acest fel”, a declarat Sorin Grindeanu.Întrebat dacă doar Justiția este un domeniu sensibil în care Guvernul nu va mai legifera prin OUG, Grindeanu a dat ca exemplu domeniul fiscal.”Nu știu, o să mai vedem. Poate pe domeniul fiscal o să aflăm că e un domeniu sensibil și lucrurile astea vreau să le facem în mod normal”, a conchis șeful Guvernului.