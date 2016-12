Sorin Greavu se vede incompatibil cu PNL în cursa pentru Primăria Constanţa

Sorin Greavu se vede incompatibil cu PNL în cursa pentru Primăria Constanța

Sorin Greavu, directorul general al Romned Port Operator, care, la începutul lunii august, confirma intenția sa de a candida pentru Primăria Constanța și care, până la mijlocul lunii octombrie, nu fusese, potrivit propriilor declarații, curtat de nicio formațiune politică, a afirmat, ieri, că nu este „compatibil cu liberalii”. Mai exact, deși și-a reiterat opinia potrivit căreia el nu este politician și nici nu vrea să devină unul și că, pe cale de consecință, nu aleargă după sprijinul vreunui partid în cursa pentru mandatul de primar al Constanței, Sorin Greavu a lăsat, totuși, de înțeles că au existat discuții în acest sens cu PNL Constanța, dar că ele nu s-au concretizat într-o relație de tipul candidat - formațiune politică. „În ce privește sprijinul vreunui partid în campania pentru mandatul de primar, am rămas la varianta mea, aceea de independent, și cred că așa este cel mai bine. Pentru moment, e singura variantă valabilă”, a menționat el, pentru ca, ulterior, să completeze: „Nu-mi place ce se întâmplă în politică. Liberalii nu îndeplineau condițiile pe care mi le doresc. Nu sunt compatibil cu ei”. În aceeași ordine de idei, Sorin Greavu a ținut, însă, să precizeze că „experiența de viață” îl determină să nu excludă categoric nicio variantă. Concret, întrebat dacă în perioada care ne desparte de alegerile locale exclude orice așa numită alianță cu o formațiune politică în vederea susținerii sale, Greavu a declarat: „Nu-mi permit să exclud categoric orice variantă. Dar pot să spun că politica este varză la momentul acesta. Ori eu nu vreau varză!”, a fost explicația, destul de plastică, e drept, a singurului personaj care, la peste un an și jumătate de la cele mai recente alegeri locale, și-a asumat public o candidatură împotriva actualului edil-șef, motivând că nu vrea să mai trăiască „într-un oraș comunist”. „Politica de azi din România nu mă încântă. În acest moment susțin că voi candida 100% independent în cursa pentru Primăria Constanța. Vom vedea, însă, ce se va mai întâmpla până la acel moment. Cert e că acum sunt independent și văd în continuare lucrurile în alb și negru, ori politica momentului este gri sau galbenă sau portocalie”, a precizat cel care, cu puțin timp în urmă, se definea drept „un tip incomod”, care nu poate fi iubit de vreun partid politic. În ceea ce privește, însă, ieșirile sau aparițiile sale publice, Sorin Greavu consideră că este încă devreme pentru genul acesta de acțiuni. Considerat ca fiind o prezență extrem de discretă, el a declarat că momentul oportun pentru întâlnirile față în față cu electoratul va fi peste un an. „Evident că va trebui să am apariții publice. Voi ieși peste un an să-mi expun ideile”, a mărturisit aspirantul la mandatul de șef al administrației publice locale constănțene. Nu în ultimul rând, de remarcat este că Greavu va avea alături de el, conform declarațiilor sale, „o echipă de profesioniști”. Întrebat dacă din echipa sa vor face parte politicieni de notorietate din Constanța, Sorin Greavu a infirmat: „Voi fi susținut de o echipă de profesioniști, dar din care nu fac parte figuri publice, de notorietate. Nu sunt politicieni și nici oportuniști, sunt profesioniști”, a conchis el.