SONDAJ PRIMARIA CONSTANŢA. Cine este liberalul favorit să intre în cursă

SONDAJ PRIMARIA CONSTANȚA. Cine este liberalul favorit să intre în cursă

În perioada 14 noiembrie - 2 decembrie, la cererea Partidului Național Liberal, la nivelul municipiului Constanța a fost efectuat un sondaj de opinie privind stabilirea candidatului PNL pentru Primăria municipiului Constanța.Sondajul de opinie a fost realizat pe un eșantion reprezentativ pentru populația cu vârsta de peste 18 ani, fiind intervievate 1.003 persoane. Selecția gospodăriilor și a persoanelor intervievate a fost aleatoare. Interviurile au fost efectuate pe bază de chestionar standardizat, față în față / CAPI, la domiciliul persoanelor intervievate. Eșantionul a fost validat pe baza datelor Institutului Național de Statistică și are o marjă de eroare de plus sau minus 3,1% cu o probabilitate de 95%.În cadrul sondajului au fost cercetați patru reprezentanți ai PNL Constanța – Robert Boroianu, Mihai Tararache, Christian Gigi Chiru și Fabian Iustin Roman, reprezentanți ai celorlalte partide politice, precum și rectorul Academiei navale „Mircea cel Bătrân”, Vergil Chițac.În urma cercetării sociologice, Vergil Chițac obține cea mai bună performanță pe dimensiunea de imagine, are o bună percepție în societate, o imagine pozitivă, întrunind cel mai mare procent de atribute de imagine asociate și elemente de disociere. Punctul slab este notorietatea scăzută (19.5%), intenția de vot exprimată fiind de 12,6%. Atributele și imaginea pozitiv-neutră în comunitate asigură candidatului un potențial mare de creștere. Înscrierea oficială în competiția electorală și programul electoral adresat tuturor constănțenilor, alături de calitățile personale, pot asigura câștigarea alegerilor pentru Primăria Constanța, chiar dacă în acest moment candidatul PSD este mai bine plasat în sondaje.Votul pe partide la nivelul municipiului Constanța / intenția de vot la Consiliul Județean Constanța relevă un avans de 12,2 procente în favoarea PSD.Analizele și concluziile prezentate reflectă situația din luna noiembrie 2015.