Sondaj de opinie: Cine ar câştiga alegerile prezidenţiale

Sondaj de opinie: Cine ar câștiga alegerile prezidențiale

Ştire online publicată Marţi, 15 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul și președintele PSD, Victor Ponta, este în pole-position pentru cursa prezidențială din toamnă-iarnă. Totuși, Ponta are un candidat care i-ar putea da bătăi de cap: Klaus Iohannis, președintele PNL. Restul candidaților din zona de dreapta au șanse mai mici, arată un sondaj INSCOP Research, realizat pentru Adevărul.Ponta este urmat de posibilul candidat al Dreptei, Klaus Iohannis, cu 31,2%, pe locul 3 clasându-se Mihai Răzvan Ungureanu, cu aproape 10% dintre opțiuni. Pe locul patru se află independentul Călin Popescu-Tăriceanu, cu 4,5%, apoi Kelemen Hunor, cu 3,5%, restul candidaților, printre care și cel al PMP, Cristian Diaconescu, fiind în marja de eroare, de 2,6%.Victor Ponta ar câștiga și turul doi al prezidențialelor, potrivit Inscop, cu 54,8%, în timp ce Iohannis ar lua 45,2%.În varianta Ponta-MRU în turul doi, scorul ar sta 62,6% față de 37,4%. Ponta vs. Crin Antonescu: 60,7% vs 39,3%. Ponta vs. Predoiu: 66,7% - 33,3%. Ponta vs. Cristian Diaconescu: 67,5% - 32,5%.