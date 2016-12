Sondaj Cuget Liber / Cu cine votează Constanţa în turul II

3

D'ale lui Mitica

Ce e mai nea Mitica!?! Ce te-ai suparat asa? Te intrebi de ce mai scriu asa din cand in cand? Pai, la ce jaf s-a facut in Romania si in Constanta, macar atata lucru mai avem si noi dreptul. Ca d-aia am auns rusinea Europei. In spatele nostru nu mai sunt decat Albania, Modova si Georgia. Croatia, cea mai proaspata membra a UE, e cu mult in fata noastra. Daca nici cand se face dreptate nu ne bucuram, atunci cand? Norocul nostru e ca avem un DNA functional. In principiu, astfel de replici nu ma deranjeaza pentru ca nu toata lumea poate sa digere sau sa patrunda anumite texte/comentarii. Ti-a raspuns, desi de regula nu o fac, pentru ca am vazut la dumneata un nivel bun de gramatica si ortografie, lucru care se intalneste relativ rar.