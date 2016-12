"Soluţia Dragnea înseamnă întoarcerea baronilor locali la conducerea PSD"

Alina Gorghiu:

"Soluția Dragnea înseamnă întoarcerea baronilor locali la conducerea PSD"

„Alegerea lui Liviu Dragnea în funcția de președinte interimar al PSD înseamnă „întoarcerea baronilor locali la conducere” și „o întoarcere a PSD cu 25 de ani în urmă”, a declarat copreședintele PNL, Alina Gorghiu, vineri, într-o conferință de presă. În opinia lui Gorghiu, „Dragnea e o soluție la fel de proastă ca și Ponta pentru PSD”, iar între cei doi există „o luptă internă” în partid.„Pentru mine, soluția Dragnea înseamnă o întoarcere a PSD-ului cu 25 de ani în spate, înseamnă susținerea lui Ion Iliescu, pe care ați văzut-o, pentru Dragnea, și înseamnă întoarcerea baronilor locali la conducere. Probabil că ați văzut că sprijinul pentru Dragnea a fost de la aceștia, i-a reactivat deja într-o serie de filiale. PNL e destul de puțin interesat de măcelul din PSD. Din păcate, această luptă internă, extrem de agresivă, între Dragnea și Ponta și reglarea de conturi în interior afectează actul de guvernare. Vorbeam de infrastructură, dar și legat de absorbția de fonduri europene, cifrele sunt dramatice”, a afirmat copreședintele PNL Alina Gorghiu.Gorghiu a adăugat că „fără să consider vinovat pe nimeni din PSD, până nu văd o hotărâre definitivă din partea instanțelor judecătorești, cred că e o problemă de onoare și de ce vrei tu să transmiți ca țară atunci când liderul principalului partid de pe stânga eșicherului politic, care susține Guvernul, are în frunte un președinte condamnat și mai are și un premier urmărit penal. Nu cred că sunt vinovați și le urez succes să își demonstreze nevinovăția”, a mai spus Alina Gorghiu.