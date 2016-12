Sociologul Vasile Dâncu consideră că votul de la alegerile locale a fost unul pentru viitor

Sociologul Vasile Dâncu, președintele IRES, crede că mobilizarea la alegerile locale de duminică a fost una atipică, iar ea se datorează politizării votului și faptului că fiecare a simțit că este o alegere pentru toamnă, că „trebuie schimbat ceva”.”„Mobilizarea este atipică pentru alegerile locale și este atipică și pentru modul cum se structurează votul. Mobilizarea atât de mare se datorează unui singur lucru: politizarea votului. Oamenii au politizat foarte mult această alegere, fără s-o politizeze politicienii, pentru că nici la Cluj, nici în altă parte nu am văzut campanii foarte politizate. O altă cauză a mobilizării e faptul că a fost transmis și electoral, dar fiecare a simțit, că este o alegere pentru toamnă, că nu este numai o alegere locală și că, de fapt, ceea ce se întâmplă acum va conta foarte mult pentru toamnă”, a declarat Dâncu. El a mai precizat că mulți au încercat astfel să dea un curs lucrurilor, adică să schimbe mersul actual al politicii din România. „Să nu uităm că ne aflăm la finalul unui ciclu politic; a început în 2005, când tot așa oamenii s-au mobilizat masiv pentru Traian Băsescu, încercând să arate o altă direcție. Acum oamenii au simțit că trebuie schimbat ceva și s-au dus pentru această schimbare. Nu cred că în mintea lor e foarte clar ce trebuie schimbat, fiecare are în minte o speranță, o emoție, fiecare se gândește la viitorul lui, al copiilor”, a mai spus sociologul Vasile Dâncu.