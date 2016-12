Social-democraţii se reunesc vineri şi sâmbătă în Consiliu Naţional

Social-democrații se reunesc vineri și sâmbătă în Consiliu Național

Consiliul Național anual al Partidului Social Democrat va avea loc vineri și sâmbătă în București, reuniunea având pe agendă subiecte politice la zi, între care proiectul de lege privind descentralizarea. Vineri vor avea loc dezbateri pe ateliere de specialitate, urmând ca sâmbătă peste 4.500 de delegați ai PSD să se reunească în plenul Consiliului Național.La acest for de conducere al PSD, primul ca importanță după Congres, nu vor avea loc alegeri pentru cea mai înaltă funcție, ultimul președinte al Consiliului fiind, până în 2012, fostul premier Adrian Năstase. Președintele PSD, Victor Ponta, a subliniat recent că această manifestare va fi una cu caracter anual, pe modelul partidelor din familia social-democrată europeană.„Sâmbătă dimineață, întâlnirea în plen a noastră, a Consiliului Național lărgit, este evenimentul anual în care trebuie să spunem foarte clar către toți membrii noștri, către toți militanții noștri ce s-a făcut bine în această perioadă, ce s-a făcut rău și mai ales ce avem de făcut în 2014 - încă un an important, încă un an greu. Nu mai vin ani ușori, se pare, așa încât vă rog pe toți ca în această săptămână să discutăm despre temele mari ale Partidului Social Democrat și ale celor care ne votează, în așa fel încât votanții noștri, militanții noștri, membrii noștri, aliații noștri, adversarii noștri să știe foarte clar ce dorește și ce-și propune PSD să facă pentru 2014", a declarat luni premierul Ponta.Un punct esențial pe agenda Consiliului Național al PSD din 8 și 9 noiembrie îl reprezintă proiectul de lege privind descentralizarea, care va fi prezentat și în Parlament până la jumătatea lunii noiembrie.