Social-democraţii s-au reunit în primul BPN după referendumul de suspendare a preşedintelui

Social-democrații s-au reunit, astăzi, în primul Biroul Permanent după referendumul de suspendare din 29 iulie.În deschiderea reuniunii, președintele PSD, premierul Victor Ponta, a remarcat că social-democrații se reîntâlnesc după o perioadă extrem de agitată din punct de vedere politic și a atras atenția că urmează o perioadă care să trebuie să se finalizeze cu o victorie electorală din partea social-democraților.„În acest an am câștigat bătălia din Parlament, am câștigat guvernarea și, mai important, am câștigat bătălia de la alegerile locale și am avut un rezultat edificator", a spus președintele PSD.Potrivit Agerpres, liderul USL a enumerat o serie de obiective fundamentale pentru perioada următoare și a adăugat că, până în prezent, Guvernul s-a ținut de cuvânt în privința pensiilor, salariilor și mai ales în "oprirea jafului făcut de PDL".Premierul a arătat că Guvernul este preocupat de menținerea stabilității economice, dar și pentru asigurarea unui drum foarte clar pentru țara noastră în perioada 2012 - 2016.Liderul PSD a subliniat că activitatea Guvernului este importantă, dar activitatea politică a PSD în cadrul USL "trebuie să fie una primordială".„De astăzi începe sesiunea parlamentară și ceea ce noi trebuie să stabilim este modul în care USL își va desemna candidații. Obiectivul nostru este clar - de a avea o majoritate politică absolută pentru USL", a continuat Ponta.