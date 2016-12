Soceanu sau Constandin? Vechii liberali scot candidaţii "pedelişti" pe tuşă

Cine e cocoșul în PNL Constanța

Soceanu sau Constandin? Vechii liberali scot candidații "pedeliști" pe tușă

Viceprimarul cu atribuții de primar al orașului Techirghiol, Iulian Soceanu, a devenit, ieri, membru PNL cu acte în regulă. El a semnat, în cadrul unei conferințe de presă ce a avut loc la sediul PNL Constanța, adeziunea la PNL. Alături de el au mai venit și alți doi consilieri locali care, până mai ieri, erau independenți. Practic, Marius Săileanu și Dănuț Pucichi au semnat și ei ade-ziunile la PNL.Prezent la conferința de presă, secretarul executiv al PNL Constanța și responsabilul de zona Techirghiol, Septimiu Bourceanu, a anunțat, ieri, în contextul conferinței de presă că la Techirghiol candidatul PNL pentru alegerile locale este actualul viceprimar cu atribuții de primar, Iulian Soceanu care va prelua și conducerea Organizației PNL Techirghiol.Întrebat de ce în urmă cu o săptămână copreședinta PNL Constanța, Sorina Tușa, a anunțat că Iulian Constandin va fi candidatul PNL la Primăria Techir-ghiol, Bourceanu a spus că a fost doar o recomandare care nu poate fi luată în seamă la acest moment.„Ceea ce a spus Sorina Tușa era doar o recomandare de candidat. În momentul de față, există o hotărâre a Biroului Politic Național al PNL care spune că, acolo unde avem primari în funcție, ei sunt și candidații pentru alegerile din vară. Așadar, Iulian Soceanu este candidatul PNL”, a explicat Septimiu Bourceanu.Pe de altă parte, el a adăugat că se va face și un sondaj la nivelul localității pentru a se vedea și preferințele locuitorilor.La rândul său, Iulian Soceanu a spus că este fericit că revine în PNL.„După o pauză de un an și ceva de zile revin în PNL, familia din care am făcut parte. Este o onoare pentru mine să fiu desemnat candidat la Primăria Techir-ghiol. În momentul de față, acum și cu venirea celor doi colegi care s-au înscris în PNL, componența Consiliului Local Techirghiol va fi de 9 consilieri liberali din 15. Astfel, deținem majoritatea în Consiliul Local. În interiorul consiliului există o relație prietenoasă, singura care ne desparte este latura politică. Eu consider că vom avea abilitatea de a gestiona situația pentru ca lucrurile să fie realizate în interesul cetățenilor”, a declarat Iulian Soceanu.Pe de altă parte, pe lângă obținerea funcției de primar, el a adăugat că și-a propus ca și target pentru alegerile din vară, obținerea a cel puțin 9 consilieri liberali.Iulian Soceanu are 40 de ani, este căsătorit și are doi copii. La bază este profesor de educație fizică, însă actualmente provine din mediul de afaceri. El a preluat interimar conducerea Primăriei Techirghiol după ce fostul primar Adrian Stan a fost arestat pentru luare de mită.CITEȘTE ȘI: Șpăgi de mii de euro! Primarul Adrian Stan, "rașchetat" de DNA Iulian Soceanu a mai făcut parte din PNL până în anul 2014 când, prevalân-du-se de prevederile Ordonanței 55/2014 a ales să plece din formațiunea politică și să devină independent din cauza unor divergențe cu fostul primar Adrian Stan.„Pe fondul unor tensiuni în cadrul organizației locale, am decis atunci să fac un pas lateral, dar am rămas în bune relații cu organizația județeană”, a declarat Iulian Soceanu.Și ceilalți doi consilieri locali au mai fost înregimentați politic. Astfel, Marius Săileanu a mai fost membru PNL, iar Dănuț Pucichi a fost la PPDD. Cei doi au ales să rămână independenți tot în 2014, atunci când au profitat de ordonanța care le-a permis o asemenea alegere fără să-și piardă mandatele de aleși locali.