Soarta secretarului Mangaliei, decisă săptămâna aceasta

Ce secretar!?!?!?

De ce verificari mai este nevoie? Este vizibil, aveti inregistrat pe Mangalia TV filmul sedintei de Consiliu Local in care se respinge pretul cerut de furnizorul local de agent termic ( a se vedea Tusac )si care apoi a fost comunicat la prefectura ca fiind adoptat in consiliu. Iar de la destituirea lui Tusac si pana in prezent sedintele de consiliu s-au convocat doar consilierii favorabili acestuia. S-au tot adoptat hotarari pe blat, nu au fost comunicate la Prefectura, deci o harababura institutionalizata, cu buna stiinta. Domnule prefect, cred ca puteati sa-l inchideti pe d.nul Vladescu si fara acest control, numai dupa minunile aparute in presa.