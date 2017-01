Soarta Organizaţiei PD-L Medgidia ar putea fi decisă în cursul acestei săptămâni

Soarta Organizației PD-L Medgidia ar putea fi decisă în cursul acestei săptămâni

Dacă, la începutul lunii august, Senol Zevri, directorul coordonator al Agenției de Protecție a Mediului Constanța, declara că este „nu tentat, ci dispus” să preia conducerea Organizației PD-L Medgidia, Mircea Banias, liderul PD-L Constanța a confirmat recent că partidul ia în calcul această variantă. Potrivit declarațiilor senatorului Banias, o discuție în acest sens a avut loc între el și Senol Zevri, secretar executiv al partidului, dar pentru moment nu s-a luat o decizie. „Am avut, e adevărat, o discuție cu Senol Zevri, dar o decizie nu s-a luat încă. Dar, dacă el își asumă conducerea interimară și reorganizarea PD-L Medgidia eu îl susțin”, a menționat președintele democrat-liberalilor constănțeni. Mircea Banias a precizat însă că acest aspect nu a fost încă abordat în cadrul unei ședințe a Biroului Permanent Județean, dar că problema va fi adusă la cunoștința membrilor BPJ în zilele ce urmează. „Încă nu am discutat în BPJ chestiunea. Rămâne de văzut dacă el (n.r. - Senol Zevri) va avea și susținerea colegilor”, a afirmat senatorul pedelist. Cât privește motivele pentru care soarta Organizației PD-L Medgidia ar putea trece pe mâinile lui Zevri acestea ar consta, aspect confirmat și de Banias, în rezultatele slabe înregistrate de pedeliștii medgidieni în contextul celor mai recente alegeri: alegerile locale din iunie 2008, alegerile parlamentare din 30 noiembrie și cele europarlamentare din vara acestui an. „Rezultatele din Medgidia sunt dezamăgitoare pentru PD-L. Stăm rău! Ceva nu merge, asta e clar. Trebuie însă să revenim în topul preferințelor, să fim pe locul întâi pentru că, să nu uităm, acesta a fost, până nu demult, un oraș PD-L, iar Medgidia e o administrație importantă în județ”, a explicat liderul pedeliștilor constănțeni. Totuși, el a declarat și că Senol Zevri trebuie „să fie sigur că își asumă conducerea și reorganizarea PD-L Medgidia” pentru că, susține senatorul constănțean, „asta solicită mult timp”. „El (n.r. - Senol Zevri) trebuie să fie sigur că are timp să se implice ținând cont de faptul că e și director coordonator al Agenției de Protecție a Mediului. Decât să fie ceva formal, mai bine nu”, a conchis Mircea Banias. Reamintim că, în contextul scrutinului pentru alegerile prezidențiale din acest an, Zevri este coordonatorul campaniei PD-L pe Colegiul uninominal cu numărul 2, colegiu care cuprinde, alături de alte localități, și Medgidia.