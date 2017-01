Situaţie neprevăzută la evenimentul fundaţiei lui Gigi Chiru

Situație neprevăzută la evenimentul fundației lui Gigi Chiru

Scriitorul Mircea Dinescu și-a lansat, ieri, volumul de poezii „Iubirea mea să scoată țări din criză”, la Constanța, răspunzând unei invitații lansate Cristian Gigi Chiru. Evenimentul a fost organizat prin intermediul Fundației pe care președintele PDL Constanța o conduce.Deși, în primă fază, întreaga manifestație trebuia să se desfășoare într-un mall din Constanța, cei peste 40 de participanți au fost nevoiți să-și vadă scriitorul preferat pe trotuarul din fața magazinului comercial. Potrivit lui Gigi Chiru, conducerea mall-ului nu le-a permis să desfășoare această manifestație în clădire, din dorința de a o sabota.„Am discutat cu dânșii, ne-au spus că ne permit să facem acest eveniment în mall, urma să plătim o chirie și totul era în regulă. Am anunțat oamenii, am promovat evenimentul, însă astăzi am fost anunțați că nu mai putem face evenimentul aici”, a precizat Gigi Chiru.În ciuda acestui aspect, oamenii s-au strâns în număr mare pentru a primi o carte cu autograf și o sticlă de vin, din beciul scriitorului.Mircea Dinescu a recitat în fața celor prezenți câteva dintre poeziile care se regăsesc în carte, precizând că avea în plan să cânte aceste versuri, dar situația creată nu-i permite.