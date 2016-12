„Situaţia din Ucraina nu e uşoară deloc, există riscul extinderii conflictului“

Traian Băsescu:

„Situația din Ucraina nu e ușoară deloc, există riscul extinderii conflictului“

Președintele Traian Băsescu a declarat, ieri, că situația din Ucraina nu este ușoară deloc și că există riscul extinderii conflictului și în regiunea Odessa, ceea ce ar putea afecta, considerabil, și situația Transnistriei, dacă, într-adevăr, Federația Rusă are ca obiectiv să revină la gurile Dunării.„Situația din Ucraina nu este ușoară deloc”, a declarat președin-tele Traian Băsescu, în conferința de presă comună cu omologul său ceh, întrebat dacă vizita vicepreședintelui SUA, Joe Biden, la București are legătură cu situația din Ucraina.Traian Băsescu a arătat că, pe de o parte, în Donețk muncitorii au ieșit în stradă cerând unitate, pe de altă parte, la Slaviansk s-au auzit focuri de armă și au avut loc confruntări militare.„Este foarte greu de anticipat ce se va întâmpla, mai ales că Federația Rusă nu face publică o poziție a sa, o poziție credibilă, care să ne ajute să înțelegem și care va fi implicația Federației Ruse pe mai departe”, a spus șeful statului.Președintele României a mai arătat că ceea ce este cert este faptul că există riscul extinderii conflictului și în regiunea Odessa, ceea ce ar putea afecta considerabil și situația Transnistriei, dacă, într-adevăr, Federația Rusă are ca obiectiv să revină la gurile Dunării, la brațul Chilia.„Noi nu excludem această posibilitate și o considerăm doar o chestiune de timp”, a mai susținut președintele Traian Băsescu.