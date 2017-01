„Sistemul de pensii este susţinut în 2011 cu 13,9 miliarde de lei de la bugetul de stat“

„Sistemul de pensii este susținut în 2011 cu 13,9 miliarde de lei de la bugetul de stat“

Sistemul de pensii este susținut în 2011 cu 13,9 miliarde de lei de la bugetul de stat, însă dacă nu s-ar fi făcut reforma pensiilor și nu s-ar fi renunțat la vechea formulă cu punctul de pensie de 45% din salariul mediu brut pe economie această sumă s-ar fi ridicat la 21,5 miliarde de lei, a declarat premierul Emil Boc. „Din banii din impozite și taxe ducem bani la bugetul de pensii și acum. În 2011 punem de la bugetul de stat pentru a susține sistemul de pensii 13,9 miliarde de lei și vreau să știți că, dacă nu am fi făcut reforma pensiilor și am fi mers pe vechea formulă de 45%, trebuia să punem 21,5 miliarde de lei în plus pe lângă ceea ce se adună la fondul de pensii. Deci, cu această reformă pe care am reușit să o trecem prin Parlament, se reduce contribuția de la bugetul de stat la bugetul de pensii cu o sumă importantă”, a subliniat premierul. Totodată, el a argumentat că, dincolo de diversele interpretări, declarația de miercuri a ministrului Muncii, Ioan Botiș, potrivit căruia sistemul de pensii din România este de tip piramidal, nu reprezintă un lucru nou, ci arhicunoscut, anume că trebuie o bază mai largă de contribuabili la fondul de pensii. El a mai adăugat că și noul Cod al muncii își propune tocmai acest obiectiv de lărgire a bazei contribuabililor.