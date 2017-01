Sistem video de supraveghere, la Medgidia

2

mai bine s-ar ingriji de problemele curente!

luni am pierdut trenul pt Bucuresti de la ora 5:46 din cauza faptului ca Iordache, primarul Medgidiei, nu a treimis pe strazi masini sa imprastie nisip sau material antiderapant- precizez ca trenul de 5:46 a ajuns in Bucuresti la ora 12. m-am intors acasa in zona rotunda si am pornit la drum la ora 13 spre gara sa prind trenul de 14:27, zis si facut insa in gara la Lehliu ne-am inzapezit si am poposit 7 ORE apoi ne-au preluat autocare trimise de Ministerul Transporturilor am parcurs 13 km pana in loc Ileana unde ne-am inzapezit din nou si am petrecut alte 8 ore, marti dimineata am pornit spre capitala insotiti de 3 lame, o ambulanta , o masina a politiei si una a BGS dar ne-am mai blocat de alte 5 ori cate 1-2 ore ajungand in Bucuresti la ORA 14. Ce nu-mi era drag acest primar insa datorita acestei experiente de 25 DE ORE nu il mai suport mi-e GREATA de IORDACHE, PLEACA SI LASA-NE!