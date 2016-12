„Simpatizanţii mei să stea acasă sau la terasă”

„Simpatizanții mei să stea acasă sau la terasă”

Președintele suspendat Traian Băsescu afirmă că există o tentativă continuă a USL de fraudare a referendumului, spunând că dacă "fură și referendumul lor", le mai rămâne de furat țara, îndemnâdu-și simpatizanții să nu meargă la vot și evitând să spună dacă el va merge.Traian Băsescu a fost, duminică după-amiază, la sediul central al PDL din Aleea Modrogan nr.22, spunând, la plecare, că acolo "este inima supravegherii referendumului" și că este "impresionat neplăcut" de ceea ce a văzut."Este o tentativă continuă a USL de fraudare a referendumului. Până la urmă, e referendumul lor, ei l-au cerut. Dacă și referendumul tău îl furi, ce-ți mai rămâne de furat, țara cu totul?", a spus președintele suspendat.El a mai susținut că sunt semnalate Parchetului situații precum "voturi băgate în urne de către membri ai secțiilor de votare" sau că reprezentanților PDL li s-a interzis să mai rămână în secții "pe motiv că au întârziat, au respirat".Băsescu a mai afirmat că românii pot arăta și lumii, și USL că nu participă la lovitura de stat și modul în care pot face acest lucru este să stea acasă sau să meargă la o terasă, așa cum va face și el împreună cu soția sa."În acest fel arătăm politicienilor că românii sunt deasupra lor. Acum vin oamenii să le spună «nu răspundem la chemarea voastră, stăm acasă». (...) Foarte important este ca românii să își exercite dreptul constituțional de a nu fi parte la lovitura de stat. Ar rămâne urât în Istoria României că 256 de parlamentari i-au păcălit pe români să îi facă să le acopere lovitura de stat", a adăugat președintele suspendat.Întrebat dacă are emoții, el a spus că nu vrea să pară arogant, dar că, sincer, nu are emoții pentru că are conștiința împăcată."Referendumul de azi nu e pentru mine, referendumul de azi e pentru România, dragii mei, înțelegeți asta (...) Am conștiința că am făcut ce a trebuit în momente extrem de dificile pentru România: am regret pentru cei pe care i-am nemulțumit, dar sunt cu conștiința împăcată pentru țară", a mai spus Traian Băsescu.El a precizat că este clar că până în acest moment câteva procente din voturile exprimate sunt în favoarea sa."Am o rugăminte pentru simpatizanții mei: voturile în favoarea mea nu ne ajută, singurul lucru care ne ajută este statul acasă. Niciun simpatizant de-al meu să nu ducă grija procentului meu pentru că azi nu este vorba despre procentele mele. Azi discutăm despre procentele în favoarea sau împotriva României. Dacă referendumul va fi invalidat, poporul român va fi considerat deasupra majorității parlamentare din punctul de vedere al înțelegerii Europei. Dacă va fi validat, sigur, asta-i viața și o luăm de la capăt. (...) Azi alegem între o Românie europeană și o Românie în care politicienii pot face țăndări statul de drept doar pentru că au majoritatea", a mai spus Băsescu, exprimându-și convingerea că românii vor vota pentru o Românie europeană stând acasă.Președintele suspendat a evitat să precizeze dacă el va merge să voteze.De la sediul PDL, unde a stat timp de aproximativ trei ore, Băsescu a mers la sediul său de campanie.