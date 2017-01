Simona Man, prezentă la reuniunea consilierilor locali şi judeţeni PP-DD din Constanţa

1

A venit SMURD-ul

La nivel central totul este OK. Dan Diaconescu s-a urcat in Caleasca Guvernamentala. Este adevarat,caleasca este plina cu nuntasi si domnul Kelemen Hunor are fundul cam mare.Dar domnul Dan a gasit un loc sus pe strapontina,acolo unde calul guvernului trage vanturi.Are si televizor,la fundul calului.In schimb,avem probleme la malul marii.Aici s-a descoperit un vizitiu lovit de copita armasarului.Vizitiul are o basiucuta pe limba,are si puls dar a ramas fara dinti in gura.Armasarul judetean l-a lovit rau.Doamna Simona vede cai verzi pe pereti.Vorbeste despre reducerea TVA-ului,introducerea juraților în sistemul de justiție,crearea de locuri de muncă,construirea de locuințe sociale in timp ce domnul Dan prinde muste la televiziunea guvernului.Zilele trecute l-am vazut la OTV-ul poporului.Pe un monitor mare cat un stadion,domnul Dan spiona niste OZN-uri.Nici vorba de interzicerea subvențiilor pentru partidele politice.Omul face politica.In alta seara se ocupa de criminalitatea economica practicata de familia Basescu,bineinteles. Eu cred ca au "dat colțul".Nu ma refer la judetenele de partid.Ma gandeam la simpatizantii pepededeului care s-au asezat la coada in usa partidului.Sunt asa de multi incat au dat coltul pe strada Victoria Nimicului.