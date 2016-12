Silviu Wagner vrea să rezolve criza grădiniţelor şi terenurilor de sport

Silviu Wagner vrea să rezolve criza grădinițelor și terenurilor de sport

Silviu Wagner, fostul director general al companiei „Oil Terminal“, este bine cunoscut în rândul constănțenilor. Pentru mulți dintre apropiații săi a fost o surpriză plăcută să afle că a intrat în competiția electorală pentru Consiliul Local Municipal Constanța, în calitate de independent. Frapantă este modalitatea în care Silviu Wagner îi convinge pe alegători că este un bun gospodar, că are soluții pentru problemele grave ale Constanței și merită să fie ales: a recurs la demonstrații practice, în stradă. Cu ajutorul unei tehnologii pe care a achiziționat-o din Marea Britanie, le-a arătat constănțenilor că o groapă de până la 1 mp, cu adâncimea de până la 15 cm, poate fi eradicată în cel mult 25 de minute.Pentru problema denivelărilor la gurile de canalizare de pe bulevarde, Wagner a venit cu o soluție simplă ca oul lui Columb și, mai ales, ieftină, pe care a prezentat-o public în zona porții nr. 6 a portului. Cu ajutorul unui distanțier din oțel, el a înălțat cu 20 milimetri capacul unei canalizării până la nivelul ramei. În pauza dintre demonstrațiile practice, Silviu Wagner a binevoit să ne răspundă la câteva întrebări.- O altă problemă ridicată de constănțeni este cea a locurilor de joacă pentru copii. Oamenii nu sunt mulțumiți de cele exis-tente. Ce le puteți spune alegă-torilor în această privință? - Constanța are prea puține locuri de joacă, comparativ cu numărul de copii din oraș. Nici distribuția lor pe cartiere nu corespunde nevoilor. Eu am în vedere construirea unor noi locuri de joacă, mai ales în cartierele cu o mare densitate a familiilor tinere. Pe de altă parte, actualele locuri de joacă trebuie refăcute. Am constatat că cele mai multe dintre ele sunt neîngrijite, iar instalațiile de joacă au un grad ridicat de uzură și nu corespund standardelor europene în materie de securitate a copiilor. Reprezintă un adevărat pericol pentru sănătatea și integritatea fizică a micuților. Se impune reamenajarea acestor spații de joacă și dotarea cu noi instalații. - Nu doar locurile de joacă pentru copii sunt foarte puține, ci și terenurile de sport pentru tineri și adulți. Locuitorii orașului vor să facă mișcare, sport, dar nu au unde. Cum gândiți că ar putea răspunde Consiliul Local la această necesitate a populației?- Ați ridicat problema tere-nurilor de sport. Eu aș adăuga-o și pe cea a bazinelor de înot, care este mult mai gravă. În Constanța, localnicii au posibilitatea să practice înotul doar în sezonul estival, întrucât sunt prea puține bazine publice. Este drept, se va adăuga, în curând, cel pe care îl construiește medaliatul olimpic Răzvan Florea, dar este prea puțin pentru un oraș-port. Eu voi cere Consiliului Municipal să investească în terenuri de sport și bazine de înot în cartierele orașului. Primăria trebuie să investească în bazele sportive, pentru că are la îndemână finanțarea europeană. Alte aseme-nea baze sportive pot fi realizate în parteneriat public-privat.- Constănțenii sunt preocupați de problema reabilitării termice a locuințelor. Cum poate contribui Consiliul Local la creșterea eficienței energetice a locuințelor?- Problema reabili-tării termice a blocurilor se rezumă, pentru mulți locatari, la anveloparea fațadelor, la placarea lor cu polistiren. Este, într-adevăr, o măsură care permite reducerea pierderilor de căldură din locuințe, dar nu e suficientă și nici cea mai importantă. Problema capitală a creșterii eficienței energetice a locuin-țelor o reprezintă reabilitarea instalațiilor termice și sanitare. Acolo sunt pierderile cele mai mari de agent termic, dar și de apă. De aceea este frig în locuințe, iar prețul giga-caloriei este foarte ridicat. Eu consider că trebuie pus accentul pe reabilitarea acestor instalații, apelând la toate sursele de finanțare: fonduri de la guvern (sau garanții pentru credite bancare), fonduri de la Consiliul Municipal, resursele asociațiilor de locatari. Există cadrul legal pentru asemenea investiții, care ar trebui aplicat. - Nu toate cartierele orașului au grădinițe. Ce le puteți spune tinerelor familii?- Problema grădinițelor este, într-adevăr, una foarte gravă. Afectează viața a mii de familii din Constanța. E foarte complicat pentru părinți să parcurgă în fiecare dimineață, timp de trei - patru ani, distanțe foarte mari, pentru a-și duce copiii la grădinițele aflate în alte cartiere. Am trecut și eu prin această experiență, dar la vremea aceea existau mai multe grădinițe. În calitate de consilier local, voi propune creșterea în regim de urgență a numărului grădinițelor, mai ales că, în mare măsură ele se autofinanțează. Nu trebuie omis faptul că aceasta este o măsură prin care municipalitatea trebuie să susțină creșterea natalității, având în vedere că populația orașului este într-o scădere accelerată din cauza migrației externe, dar și a sporului negativ. Indiferent ce echipă va câștiga Primăria, îi asigur pe constănțeni că îmi voi face datoria de cetățean și consilier. Voi susține toate proiectele economice, sociale, culturale, pentru învățământ și siguranța cetățeanului, dar mai ales cele privind sistematizarea orașului.