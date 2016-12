Silviu Wagner are soluţii pentru criza parcărilor din Constanţa

Silviu Wagner are soluții pentru criza parcărilor din Constanța

Silviu Wagner, fostul director general al companiei „Oil Terminal”, este bine cunoscut în rândul constănțenilor. Pentru mulți dintre apropiații săi a fost o surpriză plăcută să afle că a intrat în competiția electorală pentru Consiliul Local Municipal Constanța, în calitate de independent. - Domnule Wagner, ați demonstrat practic că aveți soluții pentru eradicare gropilor din carosabil și a denivelărilor la gurile de canalizare de pe bulevarde. Dar cum veți rezolva problema trecerilor de nivel de cale ferată de pe strada Caraiman și de la halta Traian? De peste patru decenii, ele reprezintă o amenințare pentru sute de autovehicule care le traversează zilnic, fără ca nimeni să ia vreo măsură.- De peste 15 ani mă lovesc și eu de această problemă, la trecerea de nivel de pe strada Caraiman. Fac o trimitere în timp și le amintesc constănțenilor de starea deplorabilă a străzii Caraiman în urmă cu trei ani. Atunci, Consiliul Local a introdus-o într-un plan de reabilitare și astăzi arată foarte bine. Excepție face trecerea de nivel peste calea ferată, care este în aceeași stare cu cea de la halta Traian. În urmă cu doi ani și jumătate l-am abordat pe Dorin Maer, care, la acea vreme, era directorul Regionalei CFR Infrastructură. „Oil Terminal” s-a oferit să dea o mână de ajutor pentru soluționarea pro-blemei, dar compania feroviară nu a întreprins nimic. De pe poziția de consilier independent, voi avea o altă abordare. Voi cere Consiliului Municipal să oblige CFR Infrastructură să rezolve această problemă, care provoacă pierderi majore parcului auto al orașului.- Sondajele de opinie publică arată că lipsa parcărilor se situează în topul problemelor cu care se confruntă cetățenii Constanței. Orașul are un deficit major de parcări, iar de aici decurg tot felul de necazuri. Situația s-a agravat într-atât încât până și autovehiculele societăților comerciale au început să staționeze pe trotuare. Cum vedeți rezolvarea acestei crize?- În opinia mea, pentru rezolvarea crizei locurilor de parcare trebuie aplicate mai multe soluții complementare. Una dintre ele constă în construirea parcărilor cu mai multe niveluri. În viziunea mea, ele trebuie realizate în parteneriat public-privat, astfel încât bugetul local să nu fie grevat de aceste investiții. Consiliul Municipal trebuie să pună la dispoziție terenurile, prin concesiune, iar privații să realizeze investițiile și să le administreze. Eu am identificat zece spații în punctele cheie ale Constanței, în care pot fi construite parcări pentru câteva mii de mașini. În maximum doi ani, acest proiect poate fi rezolvat. Subliniez, pentru a se înțelege foarte bine că nu vorbim de bani publici, ci de investiții finanțate de particulari. Ele vor aduce câteva sute de locuri de muncă în faza de construire, iar pentru exploatarea parcărilor se vor crea alte zeci de locuri de muncă. Alte soluții au în vedere disciplinarea firmelor care își parchează autovehiculele în cele mai nepotrivite locuri, în discordanță cu autorizațiile lor de funcționare. Vor trebui disciplinate și băncile comerciale. Acestea au înființat rețele de sucursale și agenții în Constanța, dar nu s-au îngrijit să asigure locuri de parcare pentru personalul propriu și clienți. Situația este valabilă, la altă scară, și pentru ceilalți agenți economici din domeniul transporturilor, asigurărilor, serviciilor pentru populație, comerțului și altele. Toate aceste entități economice vor fi obligate de Consiliul Municipal să-și rezolve problema. Administrația locală va trebui să le dea posibilitatea acestor agenți economici să investească în locuri de parcare.Permiteți-mi, însă, să vă prezint și alte proiecte pe care le propun constănțenilor:Orașul verde- Creșterea suprafeței ocupate de parcuri și spațiile verzi pentru a ajunge la norma europeană de 26 mp pe cap de locuitor.- Retragerea gardurilor din zona „Cișmea” (aflată în jurisdicția RAJA) cu cel puțin 100 de metri, pentru amenajarea unui parc și punerea în valoare a monumentului istoric „Fântâna-cișmea turcească”, care datează din timpul Imperiului Otoman.- Lărgirea porțiunii de la lacul Tăbăcăriei, pentru a crește lățimea parcului în zona stației de epurare.Proiecte culturale- Organizarea de concerte ale Orchestrei Simfonice a Teatrului de Stat din Constanța, în Piața Ovidiu, la sfârșit de săptămână. Zona își va recăpăta funcția culturală, turistică și de promenadă.- Realizarea unui amfiteatru în aer liber pe unul dintre taluzurile din zona peninsulară sau de la plaja „Modern”, pentru organizarea spectacolelor în sezonul estival.- Constanța are nevoie de propria identitate culturală. În acest scop, creația artistică va fi încurajată printr-un număr de șapte premii acordate în fiecare an. Mă bucur de sprijinul unui grup care cuprinde membri marcanți ai instituțiilor de învățământ și cultură constănțene. Proiectul are în vedere literatura, artele plastice, muzica, știința, istoria și teatrul și va fi derulat cu sprijinul departamentului de cultură din cadrul Primăriei Constanța.Indiferent ce echipă va câștiga Primăria, îi asigur pe constănțeni că îmi voi face datoria de cetățean și consilier. Voi susține toate proiectele economice, sociale, culturale, pentru învățământ și siguranța cetățeanului, dar mai ales cele privind sistematizarea orașului.