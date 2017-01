Silaghi: Nu am cerut şi nu am primit bani de la Iordache

Silaghi: Nu am cerut și nu am primit bani de la Iordache

Ştire online publicată Luni, 19 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Deputatul PNL Ovidiu Silaghi declară că este nevinovat deoarece nu a cerut și nu a primit niciodată foloase necuvenite de la omul de afaceri Nelu Iordache și nu a influențat și nu a intervenit în niciun fel în privința executării sau ne-executării plăților din contractul Arad-Nădlac."Nu am influențat și nu am intervenit în niciun fel în impiedicarea rezilierii contractului Arad-Nădlac deținut de firmele domnului Nelu Iordache. Nu am cerut și nu am primit niciodată foloase necuvenite (bani sau alte bunuri sau servicii) de la Nelu Iordache sau vreunul din interpușii săi, în niciun scop, și nu am intervenit în executarea sau ne-executarea plăților din acest contract sau oricare altul", afirmă Silaghi, într-un comunicat de presă, transmis MEDIAFAX.