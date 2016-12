Sfântul Nicolae a venit şi la copiii irakieni

Sfântul Nicolae a venit și la copiii irakieni

Sâmbătă, 06 Decembrie 2008

Despre Sfântul Nicolae, sărbătorit în ziua de 6 decembrie a fiecărui an, se spune că a fost educat de mic într-un spirit profund creștin, iar, mai târziu, rămas cu o moștenire, el continuă să trăiască îngrijind de cei necăjiți, dedicându-și viața celor săraci, făcând daruri și donații. Este considerat protectorul marinarilor, al vaselor plecate în larg și al multor alți vitregiți ai sorți. Sfântul Nicolae este o prezentare foarte veche la români, marcând un moment deosebit al anului, mult așteptat atât de copii, mai ales, dar și de adulți, și reprezentând începutul frumoaselor sărbători de iarnă. Cu o zi înainte de sosirea Sfântului Nicolae, militarii Batalionului 341 Infanterie dislocați în Teatrul de Operații din Irak au organizat, în colaborare cu militarii Batalionului 151 Cavalerie din Brigada 7 Logistică - SUA, o acțiune de cooperare civili - militari în sprijinul elevilor Școlii „Al ANSAM”, din localitatea Al AJEEL, provincia Dhi Qar, unde se află zona de responsabilitate a „Rechinilor Albi”. Respectând tradiția sărbătorii Sfântului Nicolae, militarii constănțeni au vizitat școala și au dăruit celor 500 de copii rechizite, dulciuri și jucării. Comandantul militarilor români, locotenent colonel doctor Vasile Vreme, prezent la activitate, a informat corpul profesoral al școlii că în această perioadă a anului, în țara noastră, există tradiția de a dărui copiilor cadouri, iar românii au copii acasă și momentul bucuriei de a le face daruri l-au trăit aici, în Irak, alături de copiii din această școală. Directorul școlii Al ANNSAM, profesorul Ali Hummad NAGAD, a mulțumit militarilor români și americani pentru activitatea desfășurată declarând: „Unii dintre voi ați venit din Europa, alții din America, în sprijinul unei școlii de pe un al treilea continent, Asia. Educația nu are bariere, ea este prezentă oriunde și, dacă va fi de fiecare dată sprijinită așa cum ați făcut voi astăzi, întotdeauna va reuși”. Aflați în sălile de clasă, maiorul Bogdan Roman, locotenent inginer Gabriel Stoica și plutonierul Aurelian Cazan le-au povestit copiilor, prin intermediul interpreților, cum își pregătesc copiii din România ghetuțele pentru a primi cadouri din partea Sfântului Nicolae, iar acesta vine la fiecare copil care a fost silitor la învățătură și a fost cuminte. Ofițerul responsabil cu activitatea de cooperare civili - militari la Brigada 7 Logistică, locotenent colonel Clint Moyer, spunea: „Am reușit să facem o treabă foarte bună pentru acești copii. Apreciez modul cum a fost organizată și s-a desfășurat această activitate, nu a fost deloc ușor având în vedere numărul mare de copii, militarii români au avut o contribuție deosebită la reușita acestei activități. Saint Nicholas este cunoscut și la noi și mă bucur că împreună am putut să îl aducem și la acești copii”. Militarii Batalionului 341 Infanterie sunt în a patra lună de participare la Operațiunea „Iraqi Freedom”, îndeplinind, până la această dată, aproximativ 600 de misiunii în aria de responsabilitate. (Material trimis redacției de maiorul George Pătrașcu, ofițerul de relații publice al Batalionului 341 Infanterie „Rechinii Albi”)