Serviciul de ecarisaj şi iluminatul public, motiv de dispută în Consiliul Local Constanţa

Serviciul de ecarisaj și iluminatul public, motiv de dispută în Consiliul Local Constanța

Problema câinilor comunitari care au apărut iar pe străzile din oraș a fost adusă, ieri, din nou, în discuție de consilierii locali de la PNL în cadrul ședinței Consiliului Local.Liberalii au susținut că au depus mai multe adrese pe această temă la reprezentanții Primăriei Constanța, dar nu au primit niciun răspuns. În acest context, ei au atras atenția primarului Decebal Făgădău că nu li se răspunde la solicitări și au menționat că acest lucru nu este normal. Mai mult, ei au adăugat că același lucru se întâmplă și vizavi de problema iluminatului public.„Municipiul Constanța se află în continuare în beznă, iar în ultima săptămână, mai mult de 10 persoane au fost atacate de câini. În anul 2017, constănțenii sunt nevoiți să alerge câinii fără stăpân cu lanterna prin oraș. Răspunsurile la interpelările depuse în ultimele luni de consilierii liberali întârzie să apară, deși au trecut mai mult de 30 de zile de la înregistrarea lor. Considerăm că orașul este astăzi condus de o manieră total neprofesionistă, în detrimentul cetățeanului, Partidul Social Democrat arătându-și adevărata față odată cu rezultatul alegerilor parlamentare”, au spus liberalii.v v vDupă ședință, primarul Decebal Făgădău a făcut anumite precizări referitoare la serviciul de ecarisaj și a menționat că, începând cu luna mai, câinii vor fi duși într-un adăpost special.„În momentul de față, suntem într-un calendar cu populare a serviciului de administrare a câinilor fără stăpân. Concomitent, vom face o procedură de achiziție doar pentru capturarea și transportul acestora, astfel încât municipalitatea să se îngrijească doar de Biobază și să investim într-un nou adăpost astfel încât să separăm operațiunile. După ce se produce capturarea, sterilizarea, tratamentul, perioada de carantină, care se vor întâmpla în adăpostul existent, va urma ca în noul adăpost să fie transferați după această perioadă minim legală în vederea adopției. Chiar îmi doresc ca lucrul acesta să se facă sub supravegherea ONG-urilor și în colaborare cu iubitorii de animale. Până în acel moment, pentru că vine sezonul estival, am semnat ieri caietul de sarcini, vom organiza o procedură de achiziție a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân. Cu alte cuvinte, pentru că ne pregătim o dată să rezolvăm problemele care au început să apară, și era firesc să apară, dacă vreme de câteva luni nu s-a ocupat nimeni, a început să crească ca am-ploare și sper ca undeva, la 1 mai, să avem contractul semnat și să putem inter-veni punctual, pentru că, să nu uităm, odată ce vine primăvara, problema se va înteți”, a explicat Decebal Făgădău.De asemenea, el a adus anumite clarificări și despre iluminatul public.„Municipalitatea nu are sistemul de iluminat delegat. Am aprobat în Consiliul Local, în urmă cu doi ani, o documentație de delegare. Explorăm posibilitatea de a accesa fonduri europene pentru modernizarea sistemului de iluminat. Contractele de iluminat au expirat și legea achizițiilor s-a schimbat. Contractul de mentenanță este doar pentru jumătate de oraș. Toate sesizările sunt tratate cu seriozitate. Toate acestea s-au suprapus cu o iarnă foarte grea. Vreau să-mi cer scuze tuturor constănțenilor dacă au avut de suferit din cauza iluminatului. Până la sfârșitul lunii martie, sperăm să rezolvăm toate pro-blemele cu iluminatul”, a declarat primarul Decebal Făgădău.