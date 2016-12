Separarea funcţiilor „o bazaconie”

1

Mazare stie ceva

Avem un model in istorie.Tovarasul Nicolae Ceausescu a fost Secretar General al PCR,Presedintele Romaniei si Presedintele Consiliului de Stat al RSR.Tovarasul a detinut toate functiile de conducere in partid si in stat si in acelasi timp.De ce ? Pentru ca nimeni nu a fost mai capabil decat el,tov. Ceausescu si pentru ca a fost reales de popor.Sa nu mai punem la socoteala ca tovarasul Ceausescu a fost si mama si tata ,a fost om de omenie,cel mai iubit fiu al poporului,a fost un erou intre eroii neamului,om al pacii planetate.Tovarasul Ceausescu nu a facut diferenta intre stat si partid asa cum tovarasul Mazare,in marinimia lui,nu face diferenta intre bugetul primariei si bugetul partidului stat(USL).Oameni ca Ceausescu sau ca Mazare se nasc o data la cinci mii de ani.Si unul si altul sunt nascuti eterni.Chiar credeti ca daca Mazare si-a schimbat freza a renuntat si la naravuri ?