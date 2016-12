„Sentimentul meu e că PC e mai aproape de PSD“

1

flatulatiile lui cacarau

Partidele romanesti sunt in realitate doar factiuni,intelegand prin acest termen orice organizatie care nu respecta si nu aplica consecvent o doctrina un program si este doar un instrument de parvenire pentru cei incapabili sa reuseasca prin munca cinstita.Factiunile romanesti,nu au principii ci doar interese de grup sau personale.Sunt asociatii de exploatare a țării,fara nici o legatura organica cu cetatenii,cu exceptia demagogiei,cureaua de transmisie dintre politicianisti si electorat.Ele sunt sorcove doctrinare menite sa insele Occidentul ca sunt partide democratice cu doctrine democratice si europene.Baronii si ciocoii,ca sa folosim termeni conscrati sunt cei care,prin traseism,o cotesc in politica de la stanga la dreapta si de la centru spre amandoua. Politicianistii si factiunile lor,sunt de dreapta ,de stanga sau de mijloc dupa cum le dicteaza interesele.Sint liberali cand e vorba de facut avere,consrervatori cand tin cu dintii de ele si democrat-sociali cand e vorba sa ofere pomeni electoratului saracit si jefuit de catre fiecare guvernare.Sa nu uitam vorbele deputatului liberal Becescu Silvan care in 1917 declara: "Partidele noastre politice,fara exceptie, au practicat coruptia au fost desfranate,nedrepte,tiranice pentru popor.De aceasta stare de lucruri toti suntem responsabili,toti cetatenii luminati,ca n-am facut nimic pentru a opri aceasta monstruoasa tiranie si de coruptie a vietii noastre publice.Dimpotriva,noi am creat,sustinut si dezvoltat toata puterea oligarhiei".