Senol Zevri e dispus să preia interimatul PD-L Medgidia

Democrat-liberalul Senol Zevri, director coordonator al Agenției de Protecție a Mediului Constanța și responsabil al Colegiului uninominal numărul 2 în cele mai recente campanii electorale (n.r. - campania pentru alegerile generale și cele europarlamentare) este dispus să preia conducerea interimară a Organizației PD-L Medgidia. Reamintim că acest colegiu a fost, de altfel, cel pe care Zevri a candidat la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2008 în speranța de a câștiga un mandat de deputat, ocazie cu care, însă, așa cum pedelistul nu s-a sfiit să recunoască, a constatat că nu s-a bucurat deloc de sprijinul PD-L Medgidia. De menționat este, în acest context, că Organizația PD-L Medgidia a înregistrat, din punct de vedere al rezultatelor, o scădere considerabilă în cadrul celor mai recente scrutine, astfel că, la alegerile pentru Parlamentul European, a coborât până la 18%. De aceea, conducerea județeană a PD-L Constanța anunța, în luna iunie, o serie de măsuri ce urmează a fi luate în cazul organizațiilor cu cele mai slabe rezultate, iar din acest punct de vedere, dacă în cazul celor care au obținut sub 10%, birourile permanente locale au fost dizolvate, în situația celor care au scos un procent de sub 20% urmau să fie aibă loc un soi de reorganizări. Este și cazul Organizației PD-L Medgidia, acolo unde, se pare, nu este exclus ca Senol Zevri să preia, în contextul măsurilor de reorganizare ale filialelor PD-L din Colegiul 2, fotoliul de președinte. De asemenea, trebuie precizat că democrat-liberalii din Medgidia sunt reprezentați, în forul de conducere al Organizației Județene, de Dumitru Moinescu. Fost edil-șef al Medgidiei, fost candidat la cele mai recente alegeri pentru mandatul de primar din partea Organizației Locale a PD-L și totodată membru în Biroul Permanent Județean, Moinescu a ținut să sublinieze, în cadrul unei conferințe de presă susținute în urmă cu câteva zile, că relațiile sale cu actuala conducere județeană a partidului sunt dintre cele mai bune și, mai mult, „dacă au existat anumite tensiuni, acum se lucrează bine”. Chiar și așa, însă, nu Moinescu este liderul pedeliștilor medgidieni, ci Săndica Constantinescu. Cu aceeași ocazie, la întrebarea „În ce relații sunteți cu Senol Zevri?”, Moinescu a răspuns, jovial, că îi dorește succes în noua funcție de director coordonator al APM Constanța. Un instrument, nu un scop Întrebat dacă este sau nu tentat de șefia, fie ea și interimară, a PD-L Medgidia, Senol Zevri a mărturisit: „Nu tentat, ci dispus, și asta în cazul în care mi se va cere. Sunt familiarizat cu problemele de acolo și consider că e nevoie de o schimbare spectaculoasă, de o echipă nouă, se impunea schimbarea gărzii. Întărirea Organizației PD-L Medgidia nu este un scop, ci un instrument în intenția mea de a schimba ceva la acele filiale PD-L din Colegiul 2 care, la europarlamentare, au obținut rezultate slabe sau foarte slabe”. Totodată, pedelistul a declarat că, la proxima ședință a BPJ, va propune mai multe soluții pentru filialele PD-L din colegiul său și, în speță, pentru cea din Medgidia, în scopul, susține el, de a îmbunătăți activitatea în teritoriu și, implicit, de a crește rezultatele. În ceea ce privește declarațiile lui Dumitru Moinescu făcute la conferința de presă de săptămâna trecută, Zevri a punctat: „Domnul Moinescu nu ar fi vizat dacă eu aș prelua conducerea interimară a PD-L Medgidia, pentru că el nici nu face parte din conducerea de acolo”.