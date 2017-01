La Școala de Vară a Organizației de Tineret

Seniorii PD-L solicită ajutorul tinerilor pentru alegerile parlamentare

Tineretul democrat-liberal a dat ieri startul Școlii de Vară de la Costinești, ediție desfășurată sub moto-ul „Acum. E timpul nostru!”. De la fiica primului om din stat și până la cei mai juni pedeliști din județul Constanța, dar și de la celelalte organizații de tineret din țară, Școala de Vară a OTPDL de anul acesta a adus la malul mării și nume din conducerea centrală a partidului, ca prim vicepreședintele Adriean Videanu, dar și invitați internaționali, precum vicepreședintele Organizației de Tineret a Partidului Popular European. Evenimentul va fi transmis on line, potrivit declarațiilor liderului tineretului democrat-liberal din România, europarlamentarul Monica Iacob-Ridzi, pe site-ul OTPDL, lansat oficial odată cu deschiderea Școlii de Vară. Fără tineri, nu… „Generația tânără trebuie să fie mult mai prezentă în politica româ-nească. Este ea pregătită să preia, în 2014, o Românie eliberată de comunism?!”, și-a început discur-sul vicepreședintele PD-L, Cezar Preda. El a atras atenția, ca și Videanu, de altfel, asupra faptului că democrat-liberalii se bazează, în lupta pentru alegerile parlamen-tare din acest an, pe tineretul PD-L. Totodată, Preda a apreciat că, în opinia sa, „tinerilor trebuie să li se dea drumu să intre în competiție”. „La alegerile generale din toamnă avem 30 de candidați tineri. Cifra nu este însă mulțumitoare!”, a punctat liderul pedelist. Pe aceeași idee a mers și Monica Iacob-Ridzi, președintele național al tineretului PD-L, în opinia căreia, „tinerii nu trebuie să uite că în campania ce urmează este nevoie de entuziasmul, forța și optimismul lor”. „Am convingerea că noi suntem aceia care pot duce partidul nostru la guvernare”, a ținut să menționeze Iacob-Ridzi, referindu-se la rolul Organizației de Tineret în campania pentru parlamentare. Candidatul PD-L la funcția de premier, desemnat pe 12 septembrie Același apel a fost făcut și de Adriean Videanu, însă ceva mai concret: „Dumneavoastră faceți diferența! De aceea, definitivați oferta finală pentru guvernare, pentru că organizația de seniori nu poate să ofere, singură, resursa umană de care o guvernare are nevoie”, a precizat Videanu. Adriean Videanu a anunțat și că partidul își va anunța oficial candidatul la funcția de premier pe data de 12 septembrie. „Studii de caz“ Tot în cursul zilei de ieri și tot în cadrul Școlii de Vară a tinerilor democrat-liberali a avut loc încă o „manifestare” a exclușilor din PD-L Constanța. Așa cum am menționat într-un material anterior, mișcarea disidentă din interiorul PD-L Constanța se… rarefiază văzând cu ochii. Astfel, potrivit președintelui Organizației Județene a PD-L Constanța, Mircea Banias, „Florin Gheorghe și Alexandru Crăciun, excluși din PD-L, s-au perindat câtva timp pe la eveniment și, imediat după plecarea lor, doi puști, doi copii tare speriați, au dat târcoale pe acolo cu un banner pe care scria ceva de genul «Studiu de caz: exclușii din PD-L»”, a explicat el. Banias a precizat și că cei doi așa numiți răzvrătiți au fost întrebați cine sunt și, de asemenea, ce organizație reprezintă. „În acest moment, au început să se bâlbâie, mai aveau puțin și începeau să tremure, și-au strâns banner-ul mititel și au fugit”. Incidentul, care a avut loc ieri, în jurul orei 15.00, a fost catalogat de liderul pedeliștilor constănțeni drept „penibil”. „Penibil! Este singurul cuvânt care poate eticheta acest episod al serialului de discreditare a partidului”, a apreciat Mircea Banias.