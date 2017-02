Senatul a respins procedura de urgență pentru proiectele de lege privind grațierea

Senatul a respins, miercuri, procedura de urgență solicitată de Guvern pentru proiectele de lege privind grațierea.Liderul grupului PSD din Senat, Șerban Nicolae, a propus ca, pentru cele două proiecte de lege inițiate de Guvern, avizele comisiilor de specialitate să fie date până pe 14 februarie, urmând ca până pe 21 februarie Comisia juridică să se pronunțe prin raport, scrie Agerpres."Calendarul pe care l-am propus și care a fost însușit de Biroul permanent este unul care răspunde cu celeritate necesităților de a legifera în chestiuni care țin de o presiune venită de la deciziile CEDO și, în același timp însă, excede solicitării Guvernului de procedură de urgență. De aceea, chiar dacă Guvernul bănuiesc că își menține punctul de vedere, (...) grupul PSD vă propune să aprobați calendarul în sensul în care avizarea se face până pe 14 februarie — e vorba despre Comisia pentru constituționalitate și Comisia pentru drepturile omului, (...) urmând ca până la 21 februarie să dăm raportul pe fiecare dintre aceste proiecte legislative", a declarat Nicolae.De asemenea, în timpul dezbaterilor din plen, vicepreședintele PNL al Senatului, Laura Scântei, a solicitat senatorilor să nu aprobe procedura de urgență în cazul actelor normative privind grațierea."Consider că (...) parlamentarii din coaliția de guvernare nu susțin demersul Guvernului, care a înțeles să aducă în dezbatere parlamentară acest proiect, dar nu tot în procedură de urgență. Dacă este să îl dezbatem, reiau solicitarea de a nu aproba procedura de urgență. Nu am văzut niciun argument în nota de fundamentare, decât cel invocat de iminența unei decizii pilot a CEDO. Așa cum am văzut în declarațiile publice de la Curtea Europeană, nu există în termeni de o lună o astfel de iminență. Din contră, va fi un calendar pentru ca statul român să adopte niște măsuri cu privire la rezolvarea problemelor din penitenciare", a afirmat aceasta.Senatorul USR Vlad Alexandrescu a recomandat, la rândul său, un termen de 60 de zile pentru dezbatere proiectelor legislative."Este vorba de o materie extrem de delicată. Nu se dau grațieri colective într-o țară decât o dată la 20-30 de ani. E o chestiune care necesită atenție deosebită și trebuie să cântărim care sunt măsurile de reinserție pentru deținuții care vor fi eliberați, cine va fi eliberat, să fim siguri că aceste măsuri nu se dau cu dedicație. (...) Consider că două săptămâni, de pe 1 pe 14 (februarie — n.r.) este un timp inadmisibil de scurt. Solicit colegilor să ia un termen de 60 de zile pentru această dezbatere", a declarat Alexandrescu.Președintele de ședință, șeful Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a intervenit în discuție, afirmând că și liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, a propus respingerea procedurii de urgență."Nu știu dacă ați fost atenți la intervenția domnului senator Șerban Nicolae, dar și domnia sa a propus să nu mergem pe procedura de urgență. Cred că era util să rețineți acest lucru", a spus acesta.Plenul Senatului a respins cu opt voturi 'pentru' și 99 de voturi 'împotrivă' discutarea proiectului de lege pentru grațierea unor pedepse și a unor măsuri educative privative de libertate în procedură de urgență.De asemenea, procedura de urgență pentru proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal a fost respinsă de Senat cu patru voturi 'pentru' și 104 voturi 'împotrivă'.