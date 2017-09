Senatorul Vergil Chiţac, demisie din PNL. Huţucă dă cu el de pământ, Orban îl face praf!

Senatorul Vergil Chițac, demisie din PNL. Huțucă dă cu el de pământ, Orban îl face praf!

„Mi-am depus demisia din PNL. Voi rămâne parlamentar independent, tot ceea ce s-a auzit că urmează să plec în altă parte sunt numai prostii. Săptămâna viitoare voi face o conferință de presă și voi spune toate motivele care au stat la baza acestei decizii”, a declarat senatorul Vergil Chițac, pentru „Cuget Liber”.Cu toate acestea, el a adăugat că unul dintre motivele pentru care a ales să demisioneze din formațiunea politică este legat de alegerile care au fost organizate la Organizația Municipală a PNL Constanța, alegeri pe care le-a contestat, dar nu a primit niciun răspuns.„Unul dintre motive este legat de modul în care au fost organizate alegerile la Organizația Municipală a PNL Constanța, în luna martie. După cum știți, le-am contestat, iar contestația se află la Curtea de Arbitraj. Este acolo de două luni, nu am primit niciun răspuns. Am stat de vorbă cu Orban. Mi s-a spus că va fi analizată cu celeritate. Dacă două luni înseamnă celeritate… Un alt motiv este legat de faptul că cei de la PNL Constanța dau mereu vina pe mine pentru ceea ce se întâmplă acolo. Așa că, am luat decizia de a pleca pentru că îmi doresc să nu mă mai aibă pe mine în coastă. Pentru orice eșec, ei găsesc mereu un vinovat. Nu-și asumă niciodată vreo vină. Atunci când eu am luat 35 % era bine, și au spus că este meritul lor. În schimb, atunci când au luat doar 20% au dat vina pe alții. Așa că am decis să plec, să-i las să facă ce vor. Îi las să-și manifeste leadershipul și competența politică, dacă eu îi încurc, și vom discuta peste câțiva ani de zile dacă am fost de vină eu sau nu după rezultatele pe care le vom avea”, a mai declarat senatorul Vergil Chițac.„Demisia lui Chițac este un câștig reciproc“Președintele PNL Constanța, deputatul Bogdan Huțucă, nu s-a arătat surprins de demisia senatorului Vergil Chițac. Din contră, el și-a manifestat bucuria, lăsând de înțeles că și cu el și fără el, formațiunea politică de la malul mării este aceeași.„Demisia senatorului este un câștig reciproc. Era evident că nu se regăsea în PNL. Avea o mare problemă de adaptare la lucrul în echipă, nu avea disponibilitatea de a-i asculta și pe alții. Era obișnuit să conducă singur, nu să lucreze în echipă. El era interesat mai mult de poziții, funcții, trese și medalii, decât de construcții solide în partid. De altfel, oamenii din jurul lui, cei din partid, care au fost promovați de el pe funcții, erau mediocri, genul celor care pot fi controlați cu ușurință. În concluzie, plecarea lui nu este o pierdere pentru PNL Constanța, decât una statistică”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, liderul PNL Constanța, deputatul Bogdan Huțucă.Ce spune Ludovic Orban despre demisia senatoruluiPreședintele PNL, Ludovic Orban, s-a arătat extrem de dezamăgit de decizia senatorului Vergil Chițac.Contactat de „Cuget Liber”, liderul PNL, Ludovic Orban, a spus că declarația senatorului Chițac precum că a demisionat din PNL nemulțumit că încă nu i s-a soluționat contestația la Curtea de Arbitraj ce viza alegerile la Organizația Municipală a PNL Constanța este doar un pretext de a pleca din partid.„Să fim serioși ! Soluționarea contestației de la Curtea de Arbitraj nu depinde de mine. Nu am nimic să-mi reproșez în relația mea cu senatorul Chițac. Mi se pare un pretext absurd ca un om care a îmbrăcat haina militară să dezerteze de pe câmpul de luptă exact atunci când este nevoie să se lupte cu inamicul. Să demisionezi la nici un an de zile de când oamenii din Constanța ți-au acordat încrederea pentru a ajunge în Parlament mi se pare o încălcare grosolană a principiului fidelității și cred că asta spune tot despre domnul Chițac”, a declarat președintele PNL, Ludovic Orban.Fost rector al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, Vergil Chițac, a fost candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Constanța din 2016, el fiind învins de candidatul PSD, Decebal Făgădău. Chițac a intrat în partid la începutul anului trecut și a fost președinte al Organizației Municipale a PNL Constanța până la sfârșitul lunii martie 2017.Vergil Chițac a devenit senator în urma alegerilor parlamentare de la sfârșitul anului trecut.