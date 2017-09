Senatorul Vergil Chiţac a demisionat din PNL. Care sunt motivele

Senatorul Vergil Chițac a demisionat din PNL. Care sunt motivele

Unul dintre cei mai importanți liberali constănțeni, senatorul Vergil Chițac, a luat decizia de a demisiona din PNL.„În următoarea oră îmi voi depune demisia scrisă din PNL. Voi rămâne parlamentar independent, tot ceea ce s-a auzit că aș pleca în altă parte sunt numai prostii. Săptămâna viitoare voi face o conferință de presă și voi spune toate motivele care au stat la baza acestei decizii”, a declarat senatorul Vergil Chițac pentru „Cuget Liber”.Cu toate acestea, la insistențele noastre, Vergil Chițac a spus că unul dintre motivele pentru care a ales să demisioneze din formațiunea politică este legat de alegerile care au fost organizate la Organizația Municipală a PNL Constanța, alegeri pe care le-a contestat dar nu a primit niciun răspuns.„Unul dintre motive este legat de modul în care au fost organizate alegerile la Organizația Municipală a PNL Constanța, anul trecut. După cum știți, le-am contestat iar contestația se află la Curtea de Arbitraj. Este acolo de două luni, nu am primit niciun răspuns. Am stat de vorbă cu Orban. Mi s-a spus că va fi analizată cu celeritate. Dacă două luni înseamnă celeritate… Un alt motiv este legat de faptul că cei de la PNL Constanța dau mereu vina pe mine pentru ceea ce se întâmplă acolo. Așa că mai bine am luat decizia de a pleca pentru că îmi doresc să nu mă mai aibă pe mine în coastă. Pentru orice eșec, ei găsesc mereu un vinovat. Nu-și asumă niciodată vreo vină. Atunci când eu am luat 35 % era bine, și au spus că este meritul lor. În schimb, atunci când au luat doar 20% au dat vina pe alții. Așa că am decis să plec, să-i las să facă ce vor. Peste ceva timp vom vedea ce rezultate au”, a mai declarat pentru Cuget Liber, senatorul Vergil Chițac.Mai multe detalii în ediția de mâine a ziarului Cuget Liber.