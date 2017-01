Senatorul Puiu Haşotti îi cere lui Zgonea să reia activitatea comisiei de cod electoral

1

Pistolul cu ventuze

Problema asta este veche.O urmaresc cu atentie.Ma intereseaza in mod special alegerea primarilor.Si pentru ca o urmaresc mi-am facut o parere.Cand in USL este pace,Hasotti se face uita de modificarea legilor electorale.Cand Antonescu este amenintat,Hasotti scoate pistolul cu ventuze:modificarea legilor electorale.De dragul sefului care tine sa ajunga presedinte,PNL-ul ar fi dispus sa uite de modificarea legilor electorale.Schimb la schimb,modificati legea electorala sau il sustineti pe Antonescu la prezidentiale ? El stie ca Zgonea,Mazare si Ponta nu sunt dispusi sa primeasca o ventuza in fund.Carnaval in parlament,carnaval la Mamaia,saltimbaci in politica,pitici la guvernare .